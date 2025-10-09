Siyonistlerin hedef aldığı tarihi camiler
İki sene süren siyonist saldırılar esnasında İsrail ordusu kasıtlı olarak Gazze'nin şehir dokusunun en önemli parçalarından olan dini mimariye saldırdı. Öyle ki Gazze'deki 1244 camiden 835'i tamamen, 180'den fazlası ise kısmen yıkıldı. Siyonistlerin hedef aldığı tarihi camileri araştırdık.
💠 Siyonist İsrail, iki yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde kentin tarihi ve kültürel dokusuna etki eden çok sayıda tarihi camiyi dini yapıyı kasıtlı olarak yok etti.
💠 Asırlardır Filistin semalarında tarihe tanıklık eden yüzlerce cami ve minare, İsrail ordusunun canlı cansız her şeyi hedef alan saldırılarıyla yerle bir edildi.
💠 Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bulunan 1244 camiden 835'ini tamamen, 180'den fazlasını ise kısmen yıktı. Bu öylesine olmadı.
💠 Siyonistler birçoğunun tarihi Memlükler ve Osmanlı dönemlerine uzanan, Gazze'nin kimliğini yansıtan en önemli mimari yapılar arasında olan camileri kasıtlı olarak hedef aldı.
Büyük Ömer Cami
▪ İsrail'in hedef aldığı tarihi camilerden biri Gazze'deki Memlüklü ve Osmanlı döneminin mimari özellikleriyle dikkati çeken Büyük Ömeri Camisi oldu. Yaklaşık 1400 yıllık cami, Gazze'deki en büyük cami, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra 3. büyük cami özelliğini taşıyor.
▪ İsrail saldırısı öncesinde avlusuyla yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alana kurulu cami, 38 mermer sütunuyla farklı dönemlerin mimari güzelliğini yansıtıyordu. Gazze'deki Filistinlilerin "Küçük Mescid-i Aksa" olarak da tanımladığı cami, İsrail tarafından hedef alınarak büyük oranda yıkıldı.
Seyyid Haşim Cami
▪ Seyyid Haşim Cami, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesinde bulunuyor. Hz. Muhammed'in büyük dedesi Haşim bin Abdulmenaf'ın mezarının bulunduğu yere yapılan Seyyid Haşim Cami ve türbe nedeniyle kent "Haşim'in Gazzesi" olarak adlandırılıyor. Cami, 7 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu ağır hasar gördü.
Katib Vilayet Cami
▪ Tarihi Memlükler dönemine uzanan Katib Vilayet Camisi, Porphyrius Kilisesi ile aynı duvarı paylaşıyor ve Gazze'deki önemli arkeolojik camilerden biri olarak kabul ediliyor.
▪ Memlük Sultanı Nasır Muhammed bin Kalavun'un (1309–1341) üçüncü saltanatı döneminde inşa edilen Katib Vilayet Cami, 17 Ekim 2023'te İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı ve ağır hasar aldı.
İbn Osman Cami
▪ Gazze'nin en büyük ikinci tarihi camisi olan İbn Osman Cami, Nabluslu Ahmed bin Osman tarafından 14. yüzyılda inşa edildi. Şucaiyye Mahallesi'ndeki eski Pazar Meydanı'nda yer alan cami yaklaşık 2000 metrekarelik bir alana sahip.
▪ Batı revakında, 1445'te Gazze valisi olarak görev yapan Emir Seyfeddin Yelhuce'nin kabri bulunuyor. Memlük mimarisinin zarif örneklerinden biri olarak kabul edilen cami, İsrail saldırıları sonucu büyük hasar gördü.
Ali bin Mervan Cami
▪ Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde, eski şehrin surlarının dışında yer alan cami, adını burada defnedilen veli Şeyh Ali bin Mervan'dan alıyor.
▪ Yaklaşık 320 metrekare büyüklüğündeki cami Memlük döneminde 1371 yılında inşa edildi. Yüzyıllar boyunca birçok kez yenilenerek Gazze halkının hafızasında derin bir yer edinen cami, İsrail saldırıları sonucu büyük hasar gördü.