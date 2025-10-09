Aktivistler esaret anlarını anlattı

3 /5













↪ İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerden ABD'li Susan Jernstedt ise ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, kendilerine kötü muamelede bulunulduğuna işaret ederek, "Beton zeminde uyumaya zorlandık. 5 saatten fazla bir süre boyunca kelepçeliydik." dedi.

↪ Jernstedt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendilerine "terörist" dediğini aktararak, "Bebekleri öldürdüğümüzü' söyledi. Ama ona ne cevap verdik biliyor musunuz? O bebekleri öldürenin kendisi olduğunu söyledik. Terörist olan kişi odur. Terör suçlamasıyla yargılanan da kendisi." ifadelerini kullandı.

↪ Aktivistlerin zorla alıkonulmasının, İsrail hükümetinin Filistin'deki insanlara nasıl davrandığının küçük bir örneği olduğuna ve Filistinlilere çok daha kötü davranıldığına dikkati çeken Jernstedt, "Bu yasa dışı rehin alma durumları sona ermelidir ve insanlar, insan haklarına layıktır. Avukatlara, temiz suya, yiyeceğe ve başımızı sokacak bir yere sahip olmayı hak ediyoruz. Bunlar herkesin hak ettiği çok temel şeyler. Bu dünyadaki her insan bu çok temel hakları hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

↪ Jernstedt, Küresel Sumud Filosu'nun 50'den fazla gemiden oluştuğunu ve 45'ten fazla farklı ülkeden insanların filoya katıldığını hatırlatarak, "Yardım malzemeleriyle dolu gemilerle açık denizde bir aydan fazla yelken açtık. Bebek maması, kraker, hazır erişte çorbası vardı ve bunlar o kadar tehlikeli görüldü ki, uluslararası sularda bizi kaçırdılar ve çocukları beslemek istediğimiz için bizi hapse attılar. Aileleri beslemek istedik ve silahsız yelkenli teknelerde tamamen barışçıl davrandık ama onlar, 'Siz çok tehlikelisiniz.' dediler, çünkü biz insanlığı ve insanlara olan sevgimizi taşıyoruz." diye konuştu.