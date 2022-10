Salavat getirmenin faziletleri

Salâvat getirmek af vesilesi

🔷 Bir gün Rasûlullah (SAV) mütebessim bir çehreyle ashâbının yanına gelmiş ve Hz. Cebrâil'in (AS) kendisine şu müjdeyi verdiğini bildirmiştir:

"Yâ Rasûlâllah! Ümmetinden biri Sana bir salât getirdiğinde, benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfâr etmem, o kimsenin Sana bir selâm göndermesi hâlinde, benim ona on selâm vermem Sen'i sevindirmez mi

(Nesâî, Sehv, 55/1293)

Rasûlullâh (SAV) "Kim bana bir defa salât getirirse, Allâh o kimseye on defâ salât eder, on hatâsı silinir ve on derece yükseltilir."

(Nesâî, Sehv, 55)