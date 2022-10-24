Salavat getirmenin faziletleri
Efendimiz'e (SAV) selam göndermek ve O'nu anmak Müslüman kişi için büyük bir mutluluk ve arınma vesilesidir. "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Resulullah'a (SAV) selam ve salat etmenin maddi ve manevi olarak pek çok faydası vardır. İşte İslam'ın rehberi ve önderi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) salavat getirmenin faziletleri...
Giriş Tarihi: 24.10.2022
08:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
09:08
Salavat nedir?
💠 Efendimiz'in (SAV) adı zikredildiğinde edilen dua ve selamlamaya salavat denir.
Mümin kimse Allah'ın (CC) rahmetini istediğinde, O'na selamını göndermek istediğinde, kıyamet günü O'na yakın olmak ve daha birçok sebep nedeniyle "Allahumme salli alâ Muhammed" diyerek salavat çeker.
Bir babadan oğluna salavat ihtarı
Rabbimizin emri
🔷 Yüce Allah'ın (CC) bizlere rehber olması için indirdiği Kur'an'ı Kerim, Efendimiz'e (SAV) uymamız konusunda sıkı uyarılarda bulunur. O'na itaatin Allah'a (CC) itaat olduğunu ifade eder. Selam ve salat hususunda pek çok ayet vardır.
"Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."
[Ahzab Suresi, 56. Ayet]
Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler
Efendimiz'e (SAV) ulaşır
🔷 Efendimiz (SAV) salat okuyanın salatının kendisine ulaştığını bildirir.
Bu mümin için büyük bir müjdedir.
"Bir kimse bana selâm gönderdiği zaman, onun selâmını almam için Allah Teâlâ rûhumu iâde eder."
[Ebû Dâvûd, Menâsik, 96/2041. Ahmed, II, 527]
Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet
Salâvat getirmek af vesilesi
🔷 Bir gün Rasûlullah (SAV) mütebessim bir çehreyle ashâbının yanına gelmiş ve
Hz. Cebrâil'in (AS) kendisine şu müjdeyi verdiğini bildirmiştir:
"Yâ Rasûlâllah! Ümmetinden biri Sana bir salât getirdiğinde, benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfâr etmem, o kimsenin Sana bir selâm göndermesi hâlinde, benim ona on selâm vermem Sen'i sevindirmez mi
(Nesâî, Sehv, 55/1293)
Rasûlullâh (SAV) "Kim bana bir defa salât getirirse, Allâh o kimseye on defâ salât eder, on hatâsı silinir ve on derece yükseltilir."
(Nesâî, Sehv, 55)
Mağfiretin iki yüzü: Bağışlanma ve bağışlama
Dualarda salavat getirmenin önemi
🔷 Kişi dua ederken Efendimiz'i (SAV) anarak isteklerini dile getirmesi hatta sadece salavat getirerek dahi duasını tamamlamasının yetebileceği belirtilir. Bu hususta Resulullah (SAV) şöyle buyurur:
Übey bin Kâb (RA) anlatıyor:
"Hazret-i Peygamber'e: – Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir? diye sordum. – Dilediğin kadar yap. buyurdu. – Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu? diye sordum. – Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur. buyurdu. – Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım. dedim. – Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur. buyurdu. Ben yine:– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi? diye sordum. – İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur. buyurdu. –Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur? deyince: – O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar. buyurdu."
[Tirmizî, Kıyâmet, 23]
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