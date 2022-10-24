Salavat getirmenin faziletleri

Rabbimizin emri

🔷 Yüce Allah'ın (CC) bizlere rehber olması için indirdiği Kur'an'ı Kerim, Efendimiz'e (SAV) uymamız konusunda sıkı uyarılarda bulunur. O'na itaatin Allah'a (CC) itaat olduğunu ifade eder. Selam ve salat hususunda pek çok ayet vardır.

"Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."

[Ahzab Suresi, 56. Ayet]