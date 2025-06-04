Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet
Yüce dinimiz İslam temel kaidelere sahip bir kurallar manzumesidir. İslam, yaratılmışların en şereflisi olan insanın canının dokunulmazlığını koruma altına almış ve bu duruma zarar verecek unsurların ortadan kaldırılmasını emretmiştir. Allah Resulü (SAV) Müslümanların sağlıklarını korumaları ve afiyette olmaları için pek çok tavsiye vermiş, bu sözlerin tutulmasını istemiştir. İşte, Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet...
🔲
Resulullah (SAV) buyurdu:
Şu iki nimet konusunda insanların çoğu aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.
(Buhârî, Rikâk, 1)
🔲
Resulullah (SAV) buyurdu:
Allah'tan affedilmeyi ve afiyette olmayı dileyiniz. Çünkü hiç kimseye sağlam imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.
(Tirmizî, Daavât, 105)
🔲
Resulullah (SAV) buyurdu:
Beş şey gelip çatmadan evvel şu beş şeyi ganimet bil: Yaşlılığından evvel gençliğini, hastalığından evvel sağlığını, fakirliğinden evvel zenginliğini, yoğunluğundan evvel boş vaktini, ölmenden evvel de hayatını.
(Hâkim, Müstedrek, IV, 341)
🔲
Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanlar, güneşin doğduğu her gün, (vücutlarında bulunan) her bir kemikten dolayı bir sadaka/iyilik yapmalıdır.
(Buhârî, Sulh, 11)
🔲
Resulullah (SAV) buyurdu:
Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Çünkü Allah her bir hastalığın şifasını da yaratmıştır.
(Tirmizî, Tıb, 2)