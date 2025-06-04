Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'tan affedilmeyi ve afiyette olmayı dileyiniz. Çünkü hiç kimseye sağlam imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.

(Tirmizî, Daavât, 105)

EFENDİMİZİN İNSANLARI BİRLEŞTİREN 40 HADİSİ