Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet

Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet

Yayınlanma Tarihi: 04.06.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:19

Yüce dinimiz İslam temel kaidelere sahip bir kurallar manzumesidir. İslam, yaratılmışların en şereflisi olan insanın canının dokunulmazlığını koruma altına almış ve bu duruma zarar verecek unsurların ortadan kaldırılmasını emretmiştir. Allah Resulü (SAV) Müslümanların sağlıklarını korumaları ve afiyette olmaları için pek çok tavsiye vermiş, bu sözlerin tutulmasını istemiştir. İşte, Resulullah'ın (SAV) izinde 20 Hadis ile Afiyet...

1/20

🔲

Resulullah (SAV) buyurdu:

Şu iki nimet konusunda insanların çoğu aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.

(Buhârî, Rikâk, 1)

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

2/20

🔲

Resulullah (SAV) buyurdu:

Allah'tan affedilmeyi ve afiyette olmayı dileyiniz. Çünkü hiç kimseye sağlam imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.

(Tirmizî, Daavât, 105)

EFENDİMİZİN İNSANLARI BİRLEŞTİREN 40 HADİSİ

3/20

🔲

Resulullah (SAV) buyurdu:

Beş şey gelip çatmadan evvel şu beş şeyi ganimet bil: Yaşlılığından evvel gençliğini, hastalığından evvel sağlığını, fakirliğinden evvel zenginliğini, yoğunluğundan evvel boş vaktini, ölmenden evvel de hayatını.

(Hâkim, Müstedrek, IV, 341)

HAYATIMIZA YÖN VEREN 100 HADİS-İ ŞERİF

4/20

🔲

Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanlar, güneşin doğduğu her gün, (vücutlarında bulunan) her bir kemikten dolayı bir sadaka/iyilik yapmalıdır.

(Buhârî, Sulh, 11)

GENÇLİĞİN KİŞİLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 40 HADİS-İ ŞERİF

5/20

🔲

Resulullah (SAV) buyurdu:

Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Çünkü Allah her bir hastalığın şifasını da yaratmıştır.

(Tirmizî, Tıb, 2)

RUHLARA DERMAN 40 HADİS-İ ŞERİF

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. İbrahim’in, cânânıyla sınavı

Hz. İbrahim’in, cânânıyla sınavı

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

Siyasi vahdet-i vücud mesleği

Siyasi vahdet-i vücud mesleği

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye