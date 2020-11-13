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  • Resimli cuma mesajları 2020 yeni…Kısa, ayetli, anlamlı en güzel cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 2020 yeni…Kısa, ayetli, anlamlı en güzel cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar! Müslümanlar bu mübarek günde birbirlerine güzel temennilerde bulunmak ve tebrik etmek için Cuma mesajları atarlar. Gönderdikleri resimli Cuma mesajları ile hayır dualarına sevdiklerini de ortak etmek isterler. Siz de sevdiklerinizin cumasını tebrik etmek için kısa, ayetli, anlamlı en güzel cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram gib sosyal mecralarda da paylaşabilirsiniz. İşte 2020 resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 10:35
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Allah`ım, habibin Muhammed Mustafa`ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et.

Cumamız mübarek olsun.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle...

Hayırlı Cumalar.

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Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin.

Cumanız mübarek olsun.

Cuma namazı evden kılınır mı?

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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15)

Hayırlı Cumalar.

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Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun!

Hayırlı Cumalar.

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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