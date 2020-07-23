Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu ötek cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır.

Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır."

(Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)