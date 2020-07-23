Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazının farzı…
Cuma namazı nasıl kılınır sorusu pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Cuma günü İslam kültüründe mübarek bir gündür. Cuma gününün faziletleri ayetlerde ve hadislerde vurgulanmıştır. Cuma namazı, bu mübarek güne mahsus bir ibadettir ve cemaatle kılınması farzdır. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazının faziletleri nelerdir? Cuma günü öğle namazı ne zaman kılınır? Zuhr-i ahir nedir, kılmak gerekir mi? Cuma namazı kılınışı… Cuma namazının farzı…
Giriş Tarihi: 23.07.2020
19:17
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelerek cemaat halinde ibadet ettikleri, mübarek bir zaman dilimidir. Cuma namazı, Müslüman erkekler için farz olan bir namazdır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabittir.
Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Cuma namazı, öğle namazı vaktinde camide cemaatle kılınır.
CUMA NAMAZININ FAZİLETLERİ
Allahü Teala, Cuma namazı ile ilgili olarak Cuma suresi 9-10'uncu ayetlerde şöyle buyurmuştur:
"Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz."
Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i şerifinde Cuma gününün kudretini bizlere böyle nakletmiştir:
"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cum'a, 18)
Cuma mesajları hadisli!
Cuma namazının kılınışı pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şöyledir:
Öğle ezanının okunmasının ardından ilk olarak 4 dört rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Daha sonra Cuma namazının 2 rekatlık farzı, cemaatle birlikte kılınır. En son olarak 4 rekat son sünnet kılınarak Cuma namazı tamamlanmış olur.
Cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı, öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı gibidir.
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
1. Rekat: "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
3. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
4. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
Cuma günü okunacak dualar ve sureler...