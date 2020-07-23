Cuma mesajları hadisli! 24 Temmuz 2020 en güzel, özlü, yazılı anlamlı Cuma mesajları

Müslüman vatandaşlar ayetli Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Cuma, İslam'da çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Cuma gününde Müslümanlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. 24 Temmuz 2020 Cuma gününde resimli mesajları ve sözleri dua dolu dileklerinizi siz de iletebilirsiniz. En güzel, özlü, anlamlı ve hadisli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en anlamlı Cuma mesajları...