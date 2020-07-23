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Cuma mesajları hadisli! 24 Temmuz 2020 en güzel, özlü, yazılı anlamlı Cuma mesajları

Müslüman vatandaşlar ayetli Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Cuma, İslam'da çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Cuma gününde Müslümanlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. 24 Temmuz 2020 Cuma gününde resimli mesajları ve sözleri dua dolu dileklerinizi siz de iletebilirsiniz. En güzel, özlü, anlamlı ve hadisli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en anlamlı Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 15:17
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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9)

Hayırlı Cumalar...

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Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.)

Cumanız mübarek olsun...

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Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin!

Hayırlı Cumalar.

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Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri.

Hayırlı Cumalar...

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Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulü'nün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin.

Hayırlı Cumalar...

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