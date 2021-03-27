Resimli Berat Kandili mesajları! Yazılı ve en anlamlı 2021 kandil mesajları...

İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili 27 Mart Cumartesi (bugün) Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulma anlamına gelir. 2021 Berat Kandili gelmesi ile vatandaşlar tarafından yazılı, anlamlı, dualı ve resimli kandil mesajları araştırılıyor. Sizde dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Berat kandili sözleri ve mesajları...