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Regaip kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip kandili tesbihleri ve zikirleri...

Müslümanlar tarafından mübarek sayılan Regaip kandili bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecenin faziletine ermek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden Regaip kandilinde yapılacak ibadetler neler? aramalarına başladı. Peki, Regaip kandili namazı var mı? Regaip kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Diyanet'ten derlenen bilgilere göre, Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler, regaip kandili orucu, Regaip kandili zikir ve duaları, Regaip kandili Türkçe dua...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 00:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 00:17
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REGAİP GECESİ NEDİR?
REGAİP GECESİ NEDİR?

Regaip, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki "ragibe"nin çoğuludur.

📌 Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Regaib Kandili ne demek? Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve fazileti

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REGAİP GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
REGAİP GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

📌 Regaib'in diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur.

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REGAİP GECESİ’NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?
REGAİP GECESİ’NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

➡ Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

➡ Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.

Allah'ı çokça zikretmek, sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.

➡ Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…

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REGAİP KANDİLİ ORUCU NEDİR?
REGAİP KANDİLİ ORUCU NEDİR?

Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram ayların içerisinde yer alır.

📌 Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip gecesine hürmet gösterenler, gün içinde yapılan ibadet ve dua ile meşgul olanlar Allah'ın sevgisini ve takdirini kazanır.

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REGAİP ORUCU NASIL TUTULUR?
REGAİP ORUCU NASIL TUTULUR?

📌 Bu geceye özel bir oruç yoktur. Fakat bu mübarek günün faziletine ermek isteyen Müslümanlar nafile bir ibadet olarak oruç tutabilir. Nitekim Ramazan ayından sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban ayı oruçlarıdır.

Oruç tutmak isteyen Müslümanlar çarşambayı perşembeye bağlayan gece oruca niyet ederler.

Regaip kandilinde oruç tutulur mu?

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