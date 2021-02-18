Regaip kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip kandili tesbihleri ve zikirleri...
Regaip kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip kandili tesbihleri ve zikirleri...
Müslümanlar tarafından mübarek sayılan Regaip kandili bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gecenin faziletine ermek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden Regaip kandilinde yapılacak ibadetler neler? aramalarına başladı. Peki, Regaip kandili namazı var mı? Regaip kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Diyanet'ten derlenen bilgilere göre, Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler, regaip kandili orucu, Regaip kandili zikir ve duaları, Regaip kandili Türkçe dua...
Giriş Tarihi: 18.02.2021
00:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
00:17
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