Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…

Regaip kandili, Allah Teala'nın lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı, affının bol olduğu mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili, üç ayların müjdecisi sayılan bir gecedir. 2021 Regaip kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip gecesinde nafile ibadetlerin ifa edilmesi, kılınmayan kaza namazların eda edilmesi, bol bol tövbe edilmesi ve Allah'a yönelerek dua edilmesi, zikir çekilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…