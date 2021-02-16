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Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…

Regaip kandili, Allah Teala'nın lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı, affının bol olduğu mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili, üç ayların müjdecisi sayılan bir gecedir. 2021 Regaip kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip gecesinde nafile ibadetlerin ifa edilmesi, kılınmayan kaza namazların eda edilmesi, bol bol tövbe edilmesi ve Allah'a yönelerek dua edilmesi, zikir çekilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 20:06
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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

📌 2021 Regaip kandili ne zaman sorusu merak edilen konulardan biri. Regaip kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Cuma (perşembeyi cumaya bağlayan gece) gecesi olan Regaip kandili, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen günlerden biridir.

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Regaip kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Tasavvuf kaynaklarında Peygamberimizin Regaip gecesi ana rahmine düştüğü belirtilir.

📌 Üç aylar ve kandiller ne zaman? Üç aylar takvimi 2021...

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REGAİP KANDİLİ NEDİR?
REGAİP KANDİLİ NEDİR?

📌 Regaip sözcüğü "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen ragibe kelimesinin çoğuludur.

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Regaip kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", anlamlarında kullanıldığı gibi hicri takvime göre yedinci ay olan Recep'in ilk perşembesini Cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

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REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ

📌 Regaip gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen mübarek gecelerden biridir. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunur.

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Regaip kandili, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfiretinin bol olduğu üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olarak kabul edilir. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesidir.

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REGAİP GECESİNDE PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI İBADETLER
REGAİP GECESİNDE PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI İBADETLER

📌 Regaip gecesinde Peygamberimizin yaptığı ibadetler konusunda dini literatürde bazı bilgiler yer alır. Ancak bu bilgilerin bazıları asılsızdır.

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Tasavvufî eserlerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü belirtilir; ayrıca Peygamber Efendimizin Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

📌 Üç aylarda yapılması gereken ibadetler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler...

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REGAİP KANDİLİ İLK OLARAK NE ZAMAN KUTLANMIŞTIR?
REGAİP KANDİLİ İLK OLARAK NE ZAMAN KUTLANMIŞTIR?

📌 Regaip gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar 10'uncu yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te, Bağdat'ta başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir.

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