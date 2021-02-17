Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur?
Regaip kandili, Allah'ın lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı mübarek gecelerdendir. Regaip kandili bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip kandilinde bol bol nafile ibadetlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Regaip kandilinde oruç tutmak da bu nafile ibadetlerden biridir. Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 17.02.2021
22:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
23:15
REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
📌 Regaip kandili, İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili bir ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.
idrak edilecek. Bu yıl Regaip kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi
Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.
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Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur?
🔸🔶 Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin
oruca niyetlenmeleri gerekir. çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde
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Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur.
Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen
Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür. nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir.
📌 Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:
Resulullah'a (sav)
diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?"
"Ramazanı ta'zim için Şaban."
Tekrar soruldu:
"Hangi sadaka efdaldir?"
"Ramazanda verilen!" cevabını verdi.
🔸🔶 Üç aylar ile ilgili 20 kavram
REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Regaip kandilinin de içinde bulunduğu
ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir. üç aylarda, nafile oruç tutmak tavsiye edilen
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Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.
📌 Orucun niyet etme vakti,
niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir. güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
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Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya. Nafile oruç:
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Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Ramazan orucu:
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Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya. Kaza orucu:
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Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya. Kefaret orucu:
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Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya. Adak orucu:
🔸🔶 Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
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2021 Regaip kandili ne zaman sorusu merak edilen konulardan biri. Regaip kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.
olan Regaip kandili, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen günlerden biridir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk Cuma (perşembeyi cumaya bağlayan gece) gecesi
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Regaip kandili,
idrak edilecek. Tasavvuf kaynaklarında Peygamberimizin Regaip gecesi ana rahmine düştüğü belirtilir. 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi