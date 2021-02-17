📌 Regaip kandili, İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili bir ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Bu yıl Regaip kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

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Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir?

🔸🔶 Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…