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Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur?

Regaip kandili, Allah'ın lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı mübarek gecelerdendir. Regaip kandili bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip kandilinde bol bol nafile ibadetlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Regaip kandilinde oruç tutmak da bu nafile ibadetlerden biridir. Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 17.02.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 23:15
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REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

📌 Regaip kandili, İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek gecelerden biridir. Regaip kandili bir ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Bu yıl Regaip kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.

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Peki, Regaip kandilinde oruç tutulur mu? 2021 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir?

🔸🔶 Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili önemi ve yapılması gerekenler…

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REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyetlenmeleri gerekir.

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Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur. Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

📌 Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

"Ramazanı ta'zim için Şaban."

Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?"

"Ramazanda verilen!" cevabını verdi.

🔸🔶 Üç aylar ile ilgili 20 kavram

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REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip kandilinin de içinde bulunduğu üç aylarda, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

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Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

📌 Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

📌 Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

📌 Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

📌 Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

📌 Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

📌 Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

🔸🔶 Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?

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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

📌 Regaip kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. 2021 Regaip kandili ne zaman sorusu merak edilen konulardan biri.

Hicri takvime göre Recep ayının ilk Cuma (perşembeyi cumaya bağlayan gece) gecesi olan Regaip kandili, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen günlerden biridir.

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Regaip kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek. Tasavvuf kaynaklarında Peygamberimizin Regaip gecesi ana rahmine düştüğü belirtilir.

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