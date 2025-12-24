Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

4 /10 Regaip Kandil'inde oruç tutmanın fazileti













🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), buluğ çağına yani ergenliğe eren 7 ile 10 yaş arasındaki çocukların namaza alıştırılmasını buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimizin (SAV) söylediği bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.

🔹 Regaip Kandili'nin gündüzü oruç ile geçirmek gecesini de namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek mümin bir kimsenin yapacağı en güzel davranış olacaktır.