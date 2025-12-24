Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:43

Regaip Kandili, Sevgili Peygamberimizin (SAV) Üç aylarda ibadete bilhassa ehemmiyet verdiği bir gündü. Recep, Şaban ve Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Regaip Kandili'nde, Müslümanların yapmaya niyet ettiği ibadetler vardı. Bu ibadetlerden biri de oruç tutmak. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur? İşte Regaip Kandili'nin orucu...

1/10
Regaip Kandil'inde oruç tutulur mu?
Regaip Kandil’inde oruç tutulur mu?

🔹 2025 yılında iki kez Regaip Kandili yaşanacak. İlki 2 Ocak Perşembe günü idrak edilmişti. 2025 sonlarına yaklaştığımız şu zamanda, ikincisini idrak edeceğiz.

🔹 Bu senenin ikinci Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Böylesine mübarek bir günde akıllarda soru işareti olan bazı mevzular var.

ÜÇ AYLARIN GİRİZGAHI REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

2/10
Regaip Kandil'inde kaç gün oruç tutulur?
Regaip Kandil’inde kaç gün oruç tutulur?

🔹 Bunlardan biri de "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?" Evet, böylesine mübarek günde insanlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Regaip Kandili feyz ve şükür gecesi.

🔹 Oldukça özel olan bu gecede Müslümanların nihai amaç ve istekleri, ellerinden geldiğince Regaip Kandili'ni bol tevbe ve istiğfar ile geçirmek...

3/10
Regaip Kandil'inde oruç sevabı
Regaip Kandil’inde oruç sevabı

🔹 İslam'ın temel şartlarından biri hiç şüphesiz oruç ibadetidir. Oruç, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz kılınması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlıdır.

🔹 Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik gerekmektedir. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında oruç gelir.

4/10
Regaip Kandil'inde oruç tutmanın fazileti
Regaip Kandil’inde oruç tutmanın fazileti

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), buluğ çağına yani ergenliğe eren 7 ile 10 yaş arasındaki çocukların namaza alıştırılmasını buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimizin (SAV) söylediği bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.

🔹 Regaip Kandili'nin gündüzü oruç ile geçirmek gecesini de namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek mümin bir kimsenin yapacağı en güzel davranış olacaktır.

TÜRK LEHÇELERİNDE KANDİL

5/10
Regaip Kandil'inde oruç tutmak
Regaip Kandil’inde oruç tutmak

🔹 Regaip Kandili'nin gündüzünü oruç ibadetiyle ihya etmek isteyen Müslümanların, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinden önce oruca niyet etmeleri gerekiyor.

🔹 25 Aralık Perşembe gününü oruç ile geçirmek oldukça sevaptır. Ramazan ayından sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Bu zaman diliminde ise Regaip Kandili yer alır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Riyazü’s Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

Üç aylarda başlayan dini seferberlik: Cerre çıkmak

Üç aylarda başlayan dini seferberlik: Cerre çıkmak

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor