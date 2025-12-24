Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?
Regaip Kandili, Sevgili Peygamberimizin (SAV) Üç aylarda ibadete bilhassa ehemmiyet verdiği bir gündü. Recep, Şaban ve Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Regaip Kandili'nde, Müslümanların yapmaya niyet ettiği ibadetler vardı. Bu ibadetlerden biri de oruç tutmak. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur? İşte Regaip Kandili'nin orucu...
🔹 2025 yılında iki kez Regaip Kandili yaşanacak. İlki 2 Ocak Perşembe günü idrak edilmişti. 2025 sonlarına yaklaştığımız şu zamanda, ikincisini idrak edeceğiz.
🔹 Bu senenin ikinci Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Böylesine mübarek bir günde akıllarda soru işareti olan bazı mevzular var.
🔹 Bunlardan biri de "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?" Evet, böylesine mübarek günde insanlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Regaip Kandili feyz ve şükür gecesi.
🔹 Oldukça özel olan bu gecede Müslümanların nihai amaç ve istekleri, ellerinden geldiğince Regaip Kandili'ni bol tevbe ve istiğfar ile geçirmek...
🔹 İslam'ın temel şartlarından biri hiç şüphesiz oruç ibadetidir. Oruç, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz kılınması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlıdır.
🔹 Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik gerekmektedir. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında oruç gelir.
🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), buluğ çağına yani ergenliğe eren 7 ile 10 yaş arasındaki çocukların namaza alıştırılmasını buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimizin (SAV) söylediği bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.
🔹 Regaip Kandili'nin gündüzü oruç ile geçirmek gecesini de namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek mümin bir kimsenin yapacağı en güzel davranış olacaktır.
🔹 Regaip Kandili'nin gündüzünü oruç ibadetiyle ihya etmek isteyen Müslümanların, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinden önce oruca niyet etmeleri gerekiyor.
🔹 25 Aralık Perşembe gününü oruç ile geçirmek oldukça sevaptır. Ramazan ayından sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Bu zaman diliminde ise Regaip Kandili yer alır.