Regaip Kandilinde ne olmuştur?
Regaib kandili tüm İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek bir gecedir. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Receb ayındaki bu mübarek gün, ibadetlerle geçirilmesi gereken önemli bir gecedir. Peki Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Bu özel gece Müslümanlar tarafından nasıl geçirilmeli? Regaib gecesinde hangi namazlar kılınır? Regaib Kandili'nde ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 10.01.2024
13:34
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"Regaib" kelime anlamı olarak rağbet ve hibe edilen, hediye edilen gün anlamındadır. Regaib rağbet edilen, arzulanan, talep edilen, bol ve bereketli bağış anlamlarına gelen "ragibe" kelimesinin de çoğul halidir.
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Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli ettiği faziletli günler vardır. Samimiyetle inanmış bir kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye "Regaib" denilmektedir.
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Regaib gecesinin önemi nedir?
💠 Regaib'in diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi olmasından kaynaklanır. Ayrıca Recep ayının önemlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ay içerisinde bulunmasındandır.
💠 Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde,
'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur. (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
Regaib gecesi ne olmuştur?
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Receb ayının ilk perşembeyi cumaya bağladığı gece Regaib gecesi olduğu belirtilir. Bu faziletli gecede Yüce Allah'tan bolca mağfiret dilenmesi ve bolca dua edilmesi tavsiye edilir. Üç Aylar'ın başlangıcı olarak kabul edilen Regaib gecesi, ibadetle ve dualarla geçirilmesi gereken aylardır.
💠 İslam dünyasında Regaib gecesi, Peygamber Efendimiz'in ana rahmine düştüğü gün olarak kutlansa da Kur'an'ı Kerim'de ve sahih hadislerde bu durumu işaret eden herhangi bir bilgi yoktur. Müslümanların bu geceyi önem atfetmesi dini bir geleneğin devamıdır.
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Regaib Kandili namazı var mı?
💠 Bu mübarek geceye ulaşmanın şükrünü zikir ve teşbihlerle yapmak, Cenab-ı Hakk'a hamd ü senalarda bulunmak gerekir. Taha suresinin 14. ayetinde belirtildiği üzerine
"Allah'ı anmak (zikir) için namaz kılmak" en önemli ibadetlerdendir.
💠 Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a yapılan dualar bu gecenin ihyası için önemlidir. Akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Regaib gecesi namazı adı altında bilinen bir namazın olduğu İslam alimlerince belirtilmemiştir.
Regaib Kandili gecesi neler yapılabilir?
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Allah'ı çokça zikretmek, varsa kaza namazlarını kılmak, oruç tutmak, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetlerin bazılarıdır.
💠 İmkan dahilinde bol bol sadaka dağıtmak,
yardıma muhtaç İslam coğrafyasına elden hiçbir şey gelmiyorsa bile bolca dua göndermek bu gecede yapılması hoş davranışların başında gelir.
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