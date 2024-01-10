Regaip Kandilinde ne olmuştur?

💠 Regaib'in diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi olmasından kaynaklanır. Ayrıca Recep ayının önemlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ay içerisinde bulunmasındandır.

💠 Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur. (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)