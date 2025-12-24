Regaib Kandili ne zaman?

5 /10 Regaib Kandili'nin önemi













🔹 Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müminler için bir dönüm noktasıdır. Rahmeti, bereketi bir yana, mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.

🔹 Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği aydır.