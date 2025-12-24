Regaib Kandili ne zaman?
İslam dünyası için rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olarak kabul edilen Üç Ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili, 2025 yılınd, ikinci kez idrak edilecek. Her zaman yaşanmayan bu olay fazlasıyla ilgi çekmekte. Recep ayının ilk manevi iklimini temsil eden bu mübarek gecede, eller semaya huzur ve kardeşlik için açılırken; duaların kabul olduğu, manevi duyguların zirveye ulaştığı bu eşsiz zaman dilimi tüm İslam dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Regaib Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
🔹 Mübarek Üç Aylar'ın ilk cuma gecesini süsleyen Regaip Kandili; duaların kabulüne, kalplerin arınmasına ve manevi bir uyanışa vesile olan çok kıymetli bir eşik kabul edilir.
🔹 2025 yılında ikinci kez yaşanacak olan Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe gününe denk gelmekte. İlki 2025'in 2 Ocak günü idrak edilmişti.
ÜÇ AYLARIN EDEBİYATIMIZDAKİ YANSIMALARI
🔹 İlahi rahmetin oluk oluk yağdığı bu mukaddes dönem, gönüllerimiz ve zihinlerimizi huzurla ve nuruyla doldurur. Hepimiz, bizleri Ramazan-ı Şerif'in gölgesine hazırlayan kandilin heyecanı içindeyiz.
🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nin göre; 25 Aralık Perşembe akşamı Regaip Kandili'dir. Kelime manası olarak "arzulanan, bol sevap ve mükâfat" demek.
🔹 Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türemiştir. "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
🔹 Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.
🔹 Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarında kullanılmakta.
🔹 Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar; Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.
🔹 Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müminler için bir dönüm noktasıdır. Rahmeti, bereketi bir yana, mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.
🔹 Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği aydır.