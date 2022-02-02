Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Recep ayı ile beraber rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylara girdik. Bu rahmet mevsimi, Allah Teala'nın kullarına karşı son derece şefkatli ve merhametli olduğu bir zaman dilimidir. Yakınlarımızı, akrabalarımızı ve büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların halini sormak için de güzel bir vesile olan üç aylar hakkında birbirinden güzel mesajlar hazırladık. Sizler de hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Recep ayı mesajlarımızı indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları sevindirebilirsiniz. Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları...

Giriş Tarihi: 02.02.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 17:57
  • 1
  • 10
Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Ya Rabbi!

Bizler aciz varlıklarız. Kudretin ve izzetin ile bizleri şereflendir. Dilimizi, gönlümüzü ve kalbimizi dinin üzere sabit kıl!

Âmin!

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

  • 2
  • 10
Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Rabbimiz!

Bizleri iyilik yapınca içi mesrur olan, bir günah işlediğinde ise canı sıkılarak mağfiret dileyen kullarından öyle. Recep ayını ve üç ayları bizler için hayra bir vesile kıl!

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

  • 3
  • 10
Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Yüce Allah (CC) manevi huzuru ile içimizi kuşatan Recep ayı boyunca bizleri hayırda yarışan kullarından eylesin.

Âmin!

Üç Aylar Neden Önemli?

  • 4
  • 10
Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Ya Rabbi!

Mağfiret dolu Recep ayı ve sonrasında ayaklarımızı İslam'da sabit tut. Bizleri kötü düşüncelerden, tehlikeli işlerden, şeytanın hilelerinden koru!

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları

  • 5
  • 10
Recep ayı mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun receb ayı mesajları

Rabbimiz!

Sen en iyi işiten ve kullarının halini en iyi bilensin. Üç aylara giriş yaptığımız bu mağfiret dolu zamanlarda günahlarımızı affeyle, bizleri cenneti cemalin ile nasiplenen kullarından eyle!

Âmin!

Üç ayların önemi ve fazileti

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN