Ramazan'dan An'lar I Baba-oğul: Abdullah ve Cihat Gedizli

🔸 Müslüman aleminin sevinç ve heyecan ile karşıladığı Ramazan ayı, bizlerin iyiliğe yönelmesi için bir vesiledir. Komşuluğumuzun, akrabalığımızın ve en önemlisi insanlığımızın farkına varmamızı sağlar.

🔸 Ramazan ayı özeldir. Bu mübarek ay gelmeden evvel evler temizlenir, Ramazan'da tüketilecek bazı yiyeceklerin hazırlığı yapılır ve maddi/ manevi olarak bedenimizi ve zihnimizi hazırlarız. Bir nevi yapılanlar, büyük arınıştan önce, dünyevi arınıştır.

🔸 Ramazan'ı yaşayan büyüklerimiz ise hafızalarına kazınan çocukluk anılarını gelecek nesillere aktatarak, kültürel miraslarını korumuş olurlar.

Turhan ve Ayşe Atacan çiftinin Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar