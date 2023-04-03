Ramazan'dan An'lar I Baba-oğul: Abdullah ve Cihat Gedizli
Senede bir kez evlerimize misafir olan mübarek Ramazan ayı, bu yılda önceki senelerde olduğu gibi büyük bir sevinç ile karşılandı. Rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu mevsim gelince akıllara "eski Ramazanlar nasıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bu vesile ile Ramazan'dan An'lar programının ikinci konukları, baba-oğul olan Abdullah ve Cihat Gedizli oldu. İşte baba-oğlun hatıralarından Ramazan hikayeleri...
Giriş Tarihi: 07.04.2023
11:13
🔸 Müslüman aleminin sevinç ve heyecan ile karşıladığı Ramazan ayı, bizlerin iyiliğe yönelmesi için bir vesiledir.
Komşuluğumuzun, akrabalığımızın ve en önemlisi insanlığımızın farkına varmamızı sağlar.
🔸 Ramazan ayı özeldir. Bu mübarek ay gelmeden evvel evler temizlenir, Ramazan'da tüketilecek bazı yiyeceklerin hazırlığı yapılır ve maddi/ manevi olarak bedenimizi ve zihnimizi hazırlarız.
Bir nevi yapılanlar, büyük arınıştan önce, dünyevi arınıştır.
🔸 Ramazan'ı yaşayan büyüklerimiz ise hafızalarına kazınan çocukluk anılarını gelecek nesillere aktatarak,
kültürel miraslarını korumuş olurlar.
Turhan ve Ayşe Atacan çiftinin Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar
🔸 Geride bıraktığımız sene, Ramazan'dan An'lar serisini değerli büyüklerimizin anlatımıyla bu sene de dinlemeye ve aktarmaya devam ediyoruz. Serimizin II. bölümünde bir baba ve oğlun Ramazan hatırları var. Bu hafta
Abdullah Gedizli ve Cihad Gedizli'nin evine konuk olduk.
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Baba- oğul eski Ramazanları ve bu kıymetli dönem ile ilgili olan anılarını anlattılar.
Abdullah Gedizli (baba):
🔹 Ben 75 yaşındayım. İsmim Abdullah Gedizli. Akınoğlu, Tekke nahiyesinde doğdum.
Cihat Gedizli (oğlu):
🔸 Adım Cihat Gedizli. 1971 Amasya- Taşova,Tekke köyünde doğdum. Çocukluğumuz köyde geçti. 25 yaşından sonra da İstanbul'da hayatımızı sürdürüyoruz.
Abdullah Gedizli (baba):
🔹 Eskiden insanlar, birbirini davet ederdi fakir fukarayı gözlerlerdi. Birbirlerine yardım amaçlı yufka, erişte pişirip verirlerdi.
Cihat Gedizli (oğlu):
🔸 Akrabalar mesela toplanıyordu imece usulü. Mesela bir gün bizim eve bir gün komşunun evine akrabaların evine toplanıp bayanlar erişte keserdi. Biz bunları görüyorduk o zaman yufka hazırlanıyordu, evlerde Ramazan heyecanı ve hazırlığı oluyordu.
Nahiye ne demek?
Bucak, bölge manasına gelmektedir.
Akınoğlu Nahiyesi
Akınoğlu - Tekke Amasya şehrimizin sınırları içindeki bir köydür.
Ramazan'dan An'lar I Bahadır Yenişehirlioğlu
Abdullah Gedizli (baba):
🔹 Evvela komşunun düşüneceksin ondan sonra diyor kendini düşüneceksin diyor. Peygamber Efendimizin (SAV) bile hadisi var bunun üzerine.
"Komşusu açken tok yatan bizden değildir."
Hadis-i Şerif
Cihat Gedizli (oğlu):
🔸 Annem, İlk zamanlar oruca çocuklarını alıştırırken "
" diyordu, oğlum diyordu çocukluğumuzda bizlere. "sen tekne orucu tut"
Abdullah Gedizli (baba):
🔹 Küçükken tekne orıucu tutardık, öğleden sonra orucu bozardık. Ramazan'ın başlangıcında ise bir gün oruç tutardık, annemiz
derlerdi. Bir de Ramazan'ın 15'inde tutardık. Son olarak da Ramazan ayının sonunda yani arife günü orucumuzu tutardık. "ortasında da tut oğlum"
Cihat Gedizli (oğlu):
🔸 Çocuklar böyle böyle alışıyordu oruç tutmaya.
Abdullah Gedizli (baba):
🔹 Sahura bizi annem kaldırıyordu. Her çocuk gibi biz de börekleri çok severdik. Annemizde bunu bilirdi. Bundan dolayı
derdi. Ertesi gece sahura kaldırırdı. "oğlum yarın gece börek yapacağım, yarın gece kaldırırım"
Cihat Gedizli (oğlu):
🔸 Rahmetli annem bizi gece sahura kaldıracağı zaman soruyorduk ona
diyorduk. O da "bu gece sahurda ne yemeği yapacaksın anne?" diyordu veya "erişteli pilav" diyordu. Sahurda bir gece erişteli pilav yapıyorsa ertesi gecede hamur yapıyordu. Sahurda bunları yiyorduk, çok da lezzetli geliyordu... "yağlı yapacağım"
Ramazan'dan An'lar: Zekeriya Erdim