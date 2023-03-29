Turhan ve Ayşe Atacan çiftinin Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar

◾ On bir ay boyunca tüm Müslüman aleminin büyük bir hasret ile beklediği Ramazan, İslam medeniyetinin bir tezahürüdür. Bu faziletli ay geldiğinde her evde tatlı bir telaş başlar. Ramazan'a hazırlığın ardından oruç, en güzel şekilde karşılanır. Camilere mahyalar asılır, sofralar hurma ve pide ile donatılır.

◾ Büyüklerimizin bize anlattığı o eski Ramazanlar ise her daim özlemle yad edilir. Bu anların peşine düştüğümüz "Ramazan'dan An'lar" programımız geçtiğimiz Ramazan'da olduğu gibi bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Turhan ve Ayşe Atacan çiftinin evine misafir olduk. Bizlere Ramazan'a dair birbirinden güzel anılarını anlattılar.

Turhan Atacan:

◾ İsmim Turhan Atacan. 1943 yılında Gümüşhane, Torul kazasının Alınyayla Köyü, eski ismi ile Macera'da doğdum. 9 yaşına kadar o köyde hayatım geçti. Köyümüzde okul olmadığı için babam beni Giresun, Tirebolu'da ilkokula kaydettirdi.

Ayşe Atacan:

◾ Şimdiki adım Ayşe Atacan ama bekarlık soy ismim Karadeniz'di, Ayşe Karadeniz. Tirebolu'nun Karaahmetli Köyü'nde doğdum. Küçüklüğümüz tabii ki köy hayatında geldi geçti. Üç kardeş bir evde duruyordu babamlar. Bizim için çok güzeldi tabii çocuktuk.