Sanatın önemli hamilerinden Hüseyin Baykara

TİMUR SOYUNDAN GELEN BAYKARA

🔸 Asıl adı Hüseyin Baykara bin Mansur bin Ömer Şeyh bin Timur'un babası Mansur bin Baykara bin Ömer Şeyh bin Timur'dur. Annesi de Timur hanedanlığından olduğundan dolayı tahtın en önemli varislerinden biri olur.

🔸 Dedesi ve babasının ölümünden sonra Babür'ün hizmetine girer ve bir dönem devlete hizmet eder. Fakat bir süre sonra Herat'a dönen Baykara, Horasan'a dönmez ve Ebu Said'in yanında kalır.