Ramazan bayramı zikir ve tesbihleri

ZİKİR NEDİR?

🔸 Sözlükte "bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamındaki zikir (zikr) sözcüğünün dini anlamı; "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" manasına gelir.

🔸 Zikir, hem dil hem kalp ile her ikisiyle birlikte yapılır; bu ise ya unutulan bir şeyi hatırlama ya da hatırda olanı muhafaza etme şeklinde olur.

(Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "ẕikr" md.)