Ramazan bayramı zikir ve tesbihleri
Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu taşırken bir yanımız, diğer yanımız bayrama kavuşmanın coşkusunu yaşıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı,
10 Nisan 2024'te Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, bayram namazı sonrası okunması gereken dualar var mı? Bayram sabahı okunacak dualar neler? Ramazan Bayramı'nda okuyacağınız zikir ve tesbihleri sizler için hazırladık. İşte, Ramazan Bayramı'nda okuyacağınız zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 07.04.2024
11:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
08:51
🔸 Allah'ın (CC) mağfiret, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bıraktık. İslam alemi, bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
🔸 Bu sene Ramazan Bayramını Müslümanlar,
10 Nisan 2024'te Çarşamba günü idrak edecek. Peki, bayram namazı sonrası okunması gereken dualar var mı? Bayram sabahı okunacak dualar neler? Ramazan Bayramı'nda okuyacağınız zikir ve tesbihleri sizler için hazırladık. İşte, Ramazan Bayramı'nda okuyacağınız zikir ve tesbihler...
Edebiyatımızda Ramazan Bayramı
ZİKİR NEDİR?
🔸 Sözlükte
"bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamındaki zikir (zikr) sözcüğünün dini anlamı; "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" manasına gelir.
🔸 Zikir, hem
dil hem kalp ile her ikisiyle birlikte yapılır; bu ise ya unutulan bir şeyi hatırlama ya da hatırda olanı muhafaza etme şeklinde olur.
(Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "ẕikr" md.)
TESBİH NEDİR?
🔸 Kök anlamı
"suda hızla yüzüp mesafe almak" anlamına gelen tesbîh, terim olarak; Cenâb-ı Hakk'ı ulûhiyyetle bağdaşmayan her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih etmeyi ifade eder.
🔸 Kur'ân-ı Kerim'de
89 yerde geçen "sebh" kavramı; ikisi Mekkî, beşi Medenî 7 sûrenin (İsrâ, Hadîd, Haşr, Saf, Cum'a, Tegābün, A'lâ) başında farklı şekillerde yer alır. Bu sûrelerden Mekke'de nâzil olan İsrâ ve A'lâ dışındakiler " Müsebbihât" diye anılır.
Mekki ne demek?
Mekki, Mekke'de inen surelere denilir.
Medeni ne demek?
Medine'de inen surelere denilir.
2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
RESULULLAH'IN ÖĞRETTİĞİ ZİKİR ÇEŞİDİ NEDİR?
RESULULLAH (SAV) 'IN ÖĞRETTİĞİ ZİKİR
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Ebû Tâlib'in kızı Ümmü Hânî (RANHA), Allâh Rasûlü (SAV)'e mürâcaat ederek:
diye ricâda bulundu. "–Yâ Rasûlallâh! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye eder misin?"
Bunun üzerine Rasûlullâh (SAV):
"–
Yüz defâ «sübhânallâh», Yüz defâ , Ve «elhamdülillâh» yüz defâ «lâ ilâhe illâllâh» de!" buyurdular.
(İbn-i Mâce, Edeb, 56; Ahmed bin Hanbel, Müsned, VI, 344)
ALLAH KATINDAKİ DEĞERİ EN BÜYÜK ZİKİR NEDİR?
ALLAH KATINDAKİ DEĞERİ EN BÜYÜK ZİKİR
🔸 Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:
"«Lâ ilâhe illâllâh», Allâh katındaki yeri ve değeri pek büyük olan bir kelimedir. Kim tam bir ihlâs ve sadâkat içinde onu söylerse, Allâh onu cennete koyar. Kim de onu inanmadığı hâlde sâdece diliyle söylerse, canı ve malı korunur; lâkin yarın Allâh'a kavuşunca, Allâh da onun hesâbını görür."
(Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, I, 26)
Ramazan bayramı ibadetleri