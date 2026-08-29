Peygamber Efendimizin sırdaşı: Enes bin Malik

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🔸 On yıl boyunca Allah'ın Resulü'ne (sav) hizmet ettiği için Hadimu'n-Nebi olarak anılan Enes bin Malik, hicretten on yıl önce Miladi 612 yılında Medine'de dünyaya geldi.

🔸 Babası Malik bin Nadr, annesi asıl adı Rümeysa olan Ümmü Süleym'di. Hazrec kabilesinin Neccaroğlu sülalesinden olup soyu Resulullah'ın (sav) ninelerinden Selma binti Amr bin Zeyd ile birleşirdi.

Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...