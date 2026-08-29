Peygamber Efendimizin sırdaşı: Enes bin Malik
Peygamber Efendimiz (sav) tarafından yetiştirilen Enes bin Malik, vefatına kadar O'nun yanından ayrılmadı. En çok hadis rivayet eden sahabelerden biriydi. Resulullah'ın (sav) "ey oğulcuğum" hitabına mazhar olan Hz. Enes, hadisleri aktarırken oldukça titiz davranır, hata yapmaktan korktuğu için rivayet ettikten sonra "Veya Resulullah böyle bir şey dedi" ilavesinde bulunurdu.
🔸 On yıl boyunca Allah'ın Resulü'ne (sav) hizmet ettiği için Hadimu'n-Nebi olarak anılan Enes bin Malik, hicretten on yıl önce Miladi 612 yılında Medine'de dünyaya geldi.
🔸 Babası Malik bin Nadr, annesi asıl adı Rümeysa olan Ümmü Süleym'di. Hazrec kabilesinin Neccaroğlu sülalesinden olup soyu Resulullah'ın (sav) ninelerinden Selma binti Amr bin Zeyd ile birleşirdi.
🔸 Ebu Hamza künyesini kendisine, toplayıp getirdiği bir bakla çeşidinden dolayı Allah Resulü (sav) verdi.
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) Enes bin Malik'e "ya buneyye (ey oğulcuğum), ya Uneys (Arapçada ism-i tasğir denilen küçültme edatı yoluyla ey Enesciğim)" ve sözlerini dikkatle dinlemesinden dolayı "ya zu'l-uzuneyn (ey iki kulaklı)" diye hitap etti.
🔸 Amcası Enes bin Nadr, Uhud'da yiğitçe savaşan sahabelerdendi. Paramparça olan bedenini parmağındaki bir işaretten Enes bin Malik'in halası Rubeyyi binti Nadr tanıdı.
🔸 Enes bin Malik'in dayıları Haram bin Milhan ile Süleym bin Milhan ise Bi'rimaune'nin kahramanlarıydı. Teyzesi Ümmü Haram ise Kıbrıs fatihiydi.
🔸 Enes bin Malik'in babası, müşriklerdendi. Müslüman olduğu, yüce dini çocuklarına anlattığı için Ümmü Süleym'i ve iki oğlunu geride bırakarak Şam'a gitti. Rivayete göre yolda hasımları tarafından öldürüldü.
🔸Hz. Enes'in yakınlarının çoğu İslam'la şereflense de babası müşrik olarak öldü. İki çocuğuyla dul kalan Ümmü Süleym, yapılan izdivaç tekliflerini reddederek kendini çocuklarına adadı. Bir zaman sonra İslam'ı seçmesi şartıyla Ebu Talha'yla evlenmeyi kabul etti, mehir olarak Müslüman olmasını istedi.
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye hicret ettiğinde Enes bin Malik on yaşındaydı.
🔸 Resulullah (sav) hicret ettiğinde ensar kadın ve erkekler O'na (sav) hediyeler sundu. Hz. Enes'in annesi Ümmü Süleym ve üvey babası Ebu Talha verecek başka bir şeyleri olmadığı için Peygamber Efendimizden (sav) oğullarını hediye olarak kabul etmelerini istediler. Hz. Peygamber (sav) de Enes'i kabul etti ve vefatına kadar on yıl boyunca yanından ayırmadı.