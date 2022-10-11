Peygamber Efendimiz'in kız çocuklarına verdiği değer
Kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumda doğan Efendimiz (SAV), her konuda olduğu gibi bu hususta da topluma örnek oldu, hakikatı gösterdi. Peygamber olduğu topluma rahmet olan Resulullah (SAV), kız çocuğunun ne denli kıymetli olduğunu cahiliye toplumuna ve dünyaya öğretti. Gelin, kız çocukları ile ilgili müjdeler de veren Allah Resulü'nün (SAV) verdiği mesajlara birlikte bakalım..
Giriş Tarihi: 11.10.2022
16:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
17:24
🔷 "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen son Peygamber
Hz. Muhammed (SAV), bozulmuş ve cahiliye içerisinde sürüklenen Mekke toplumuna öğrettikleriyle, insanın cinsiyet fark etmeksizin değerli bir varlık olduğunu kanıtladı.
🔷 Efendimiz (SAV) kız çocuklarının işe yaramaz, gereksiz ve değersiz görüldüğü topluma şifa olmuştu.
Kız doğuran annelerin dışlandığı cahiliye ortamında, kız bebeklerin diri diri toprağa gömenler dahi vardı.
"Onlardan birine, Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlâd müjdelense, içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi." (Zuhruf Suresi, 17. Ayet)
Zuhruf Suresi'ni dinlemek için tıklayınız
Kız çocuğu olanları müjdeledi
💠
Efendimiz (SAV), iki veya üç kız çocuğu olan müminleri müjdeler.
"Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız" buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.
(Müslim, Birr ,149)
💠
"Her kim üç kız çocuğunu himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir"
(Ebû Dâvûd, Edeb 121; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 97)
Sağlıklı toplumun temeli: Çocuk psikolojisi
Kızı Hz. Fâtıma'ya (RANHA) olan sevgisi
🔷 Resûl-i Ekrem (SAV) kızı Fâtıma'yı
(RANHA) çok severdi. Onu görünce sevinir, ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Hz. Fâtıma (RANHA) da onu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı.
🔷 Hz. Peygamber (SAV) sefere giderken aile fertlerinden en son Hz. Fâtıma
(RANHA) ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Kadınlardan en çok Hz. Fâtıma'yı (RANHA) sevdiğini söyleyen Resulullah (SAV), "Fâtıma benim bir parçamdır, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur" buyurdu.
(Buhârî, "Feżâʾilü aṣḥâbi'n-nebî", 12, 29; Müslim, "Feżâʾilü'ṣ-ṣaḥâbe", 93-94; Hâkim, III, 154)
'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma
🔷 Efendimiz (SAV) yaşadığı toplumda bulunan tüm sorunlara çözümler getirdi.
Faiz, kan davası gibi cahiliyenin bütün kötü adetlerini kaldırarak, "Kadınlar size Allah'ın emanetidir" sözüyle toplumu güzelleştirdi. (Veda Hutbesi)
🔷
Kız çocuklarını insan yerine koymayan, cahil bir toplumu dönüştüren Resulullah (SAV), Allah'ın (CC) yarattığı iki cinsiyetli dünya düzenini yeniden imar etmişti.
Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice
🔷 Sahihi Müslim de geçtiğine göre
Efendimiz (SAV) buyurarak babanın veya annenin, çocuklarına eşit davranması gerektiğini ifade eder. (Buhari, Hibe 11) "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız."
🔷 Kız ve erkek çocuk arasındaki ayrımı kaldıran
Allah Resulü (SAV), değer verme açısından ikisini de bir tutmak gerektiğini bildirir. Ayrımcılığı sonlandırarak kız çocuklarını da hayatın içine katar.
Kızlarının şefkatli babası: Sevgili Peygamberimiz (sav)