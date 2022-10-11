Peygamber Efendimiz’in kız çocuklarına verdiği değer

Kız çocuğu olanları müjdeledi

💠 Efendimiz (SAV), iki veya üç kız çocuğu olan müminleri müjdeler.

"Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız" buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.

(Müslim, Birr ,149)

💠 "Her kim üç kız çocuğunu himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir"

(Ebû Dâvûd, Edeb 121; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 97)