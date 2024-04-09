Osmanlı'da Ramazan Bayramı nasıl geçerdi?
Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olan Osmanlı Devleti, Ramazan Bayramı'nı da büyük bir coşkuyla kutlardı. Bu özel gün, saraydan halka kadar tüm toplumu etkileyen ve unutulmaz anılarla dolu bir atmosfere sahipti. Osmanlı'da Ramazan Bayramı, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü görevi görerek, zengin mirası ve manevi değerleri günümüze taşımaktadır. Peki, Osmanlı'da Ramazan Bayramı nasıldı? Osmanlı'da Ramazan Bayramı nasıl geçerdi? İşte Osmanlı'da Ramazan Bayramı...
Giriş Tarihi: 09.04.2024
11:51
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
12:05
💠 Günümüzde bayram denilince renkli
şekerler, özenle hazırlanmış bayram kıyafetleri, bayram harçlıkları, kutlamalar ve şenlikler akla gelir.
💠 Osmanlı'da bayramlar sadece dini bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlikteliği pekiştiren bir vesile olarak görülüyordu.
Peki bayram Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı bayram eğlenceleri, bayram gelenekleri nelerdi? Bu yazımızda Osmanlı'nın Ramazan Bayramı'na değindik.
Edebiyatımızda Ramazan Bayramı
💠 Osmanlı zamanında Ramazan Bayramı oldukça hareketli ve renkli geçerdi. İstanbul'un en güzel semtlerinden
Fatih, Vefa, Kadırga, Üsküdar, Beşiktaş gibi yerlerinde bayram meydanları kurulur, eğlenceler düzenlenirdi.
💠 Bu meydanlarda
oyuncular hünerlerini sergiler, insanları eğlendirirdi. Çocuklar için salıncaklar, dönme dolaplar, atlı karıncalar getirilir, tatlıcılar, simitçiler meydanın etrafını doldurur; horoz şekerleri, elma şekerleri, renk renk macunlar, oyuncakçılar çocukları beklerdi. Meydanlarda oluşan bu renkli kalabalık , Osmanlı halkı için genellikle bayram günlerindeki en eğlenceli etkinliklerden biriydi.
OSMANLI'DA RAMAZAN BAYRAMI
💠 Osmanlı döneminde hem
devlet erkanı hem halk bayram coşkusunu yaşar, her yeri büyük bir sevinç ve neşe kaplardı. Osmanlı'da, Ramazan ayına önem verildiği gibi bayramlara da ayrıca ehemmiyet gösterilirdi. Böylelikle çeşitli kültür ve ananeleriyle Osmanlı'ya has bir bayram kültürü yaşanırdı.
💠 Ramazan ayının bitişine mukabil halk tatlı bir bayram telaşesine girer, evler, bahçeler temizlenir, bayram alışverişlerine çıkılırdı. Özellikle
Kapalıçarşı bayram alışverişini yapanlarla dolup taşar; hanımlar kendilerine özel elbiseler sipariş eder, çocuklar baştan aşağı en güzel ve en yeni kıyafetleriyle giydirilir, beyler ise Galata veya Beyoğlu'na gider, fes diktirirlerdi.
2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
💠 Bayramda gelecek misafirler için
şekerci dükkanlarında canhıraş bir kalabalık olur, ikram edilecek bayram tatlıları hazırlanır, kat kat baklavalar açılırdı.
💠 Özellikle
Arife Günü, bayramı temiz ve güzel karşılamak için hamamlara gidilir, hediyelikler alınır, harçlıklar keselere konur, davulcunun, bekçinin bahşişi hazır edilip beklenirdi. Bazı çocuklar, bayram gününün gelmesini bekleyemeden Arife gününden bayramlıklarını giyinir, sokaklarda dolaşmaya başlardı. Bu çocuklara denilirdi. "Arife Çiçeği"
💠 Osmanlı'da on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi için
hilal gözlendiği gibi bayram için de hilal gözlenirdi. Hatta hilali gözlemekle görevli memurlar vardı. Bunlar; göründü mü derhal bayram hilali kadıya haber verir, eğer hava kapalı olur da hilal görülmez ise Ramazan, otuz güne tamamlanırdı.
💠 Bayram günü belirlenir belirlenmez
Sadaretten çıkarılan ferman tüm ilgili yerlere ulaştırılır, bayram ilan edilirdi. Arife günü ikindi namazından sonra toplar atılmaya başlanılınca halk, bayram müjdesini almış olurdu. Bu atılan toplara adı verilirdi. Hatta arife gecesi her cami minaresine kaftan giydirilir, mahya olarak bir hat yol çekilir ve bunun ile kastedilen şey; "Bayram Topu" Ramazan'ın yolculuğu idi.
Ramazan bayramı ibadetleri