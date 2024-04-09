Osmanlı'da Ramazan Bayramı nasıl geçerdi?

OSMANLI'DA RAMAZAN BAYRAMI

💠 Osmanlı döneminde hem devlet erkanı hem halk bayram coşkusunu yaşar, her yeri büyük bir sevinç ve neşe kaplardı. Osmanlı'da, Ramazan ayına önem verildiği gibi bayramlara da ayrıca ehemmiyet gösterilirdi. Böylelikle çeşitli kültür ve ananeleriyle Osmanlı'ya has bir bayram kültürü yaşanırdı.

💠 Ramazan ayının bitişine mukabil halk tatlı bir bayram telaşesine girer, evler, bahçeler temizlenir, bayram alışverişlerine çıkılırdı. Özellikle Kapalıçarşı bayram alışverişini yapanlarla dolup taşar; hanımlar kendilerine özel elbiseler sipariş eder, çocuklar baştan aşağı en güzel ve en yeni kıyafetleriyle giydirilir, beyler ise Galata veya Beyoğlu'na gider, fes diktirirlerdi.