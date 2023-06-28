Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri

KURBAN KESİMİ

🔸 Saray'daki kurbanlık ihtiyacı Saya Ocağı denilen bir teşkilat tarafından karşılanırdı. Bu ocağın yetiştirdiği koçlar, öncesinde Topkapı Sarayı, sonrasında ise Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı avlusuna getirilir ve padişah kesim sırasında bizzat hazır bulunurdu.

🔸 Hırka-i Saadet Dairesi'nin kapısında, tüyleri temizlenen ve boynuzları yaldızlarla süslenen yaklaşık 40 kurbanlık hazır bulunurdu. Silahdarağa tarafından kurban duası okunur, sonra padişahın elbisesine kan sıçramaması için yeniler ile sarılır, "Futa" denilen bir peştamal bağlanırdı.