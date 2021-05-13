Osmanlı bayram merasimlerinin temeli: Arife tahtı
İçimizi huzurla kaplayan Ramazan Bayramı, Osmanlı döneminde de önemli bir yere sahipti. Sarayda özel hazırlıklar yapılır, ihtişamlı bir şekilde kutlanırdı. Padişahların bayram merasiminde kullandığı ve "Arife tahtı" adı verilen özel bir tahtı bulunur, o gün için hazineden çıkarılarak Bâbüssaâde'nin önüne taşınırdı. Dönemin zarafetini yansıtan "Arife tahtı" saray törenlerinin temelini oluştururdu. Gelin, özel taht yaptıracak kadar kıymet verilen Osmanlı'daki ihtişamlı bayram merasimlerine yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 13.05.2021
17:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
17:56
Osmanlı'da sarayda düzenlenen bayram merasiminde padişahların kullandığı ve ince işçiliğiyle gözleri kamaştıran "Arife tahtı", Topkapı Sarayı Revan Köşkü'nde sergileniyor.
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, dönemin estetiğini yansıtan zarafet ve işlevleriyle saray törenlerinin temelini oluşturuyordu. Osmanlı'nın "merasim tahtları"
💠 Bu tahtlar arasında, padişahların
"Arife tahtı" da yer alır. bayramlardan bir gün önce saraydaki merasimlerde kullandığı
💠 Sarayda bayramlaşma, bir gün önceden,
. Padişah öğle namazını Ağalar Camisi'nde kıldıktan sonra, 'Arife tahtı' denilen taht, arz odasının önüne konurdu. arife günü başlardı
💠 İkindi namazından çıktıktan sonra
Bayramlaşma, saray ahalisi ve Enderunlular arasında gerçekleşirdi. Bu program akşam namazına kadar sürerdi. padişah bu tahta gelip otururdu.
OSMANLI ZARAFETİNİN YANSIMASI
💠 Topkapı Sarayı'nda sergilenen Arife tahtının ahşabı cevizdendi ve üzeri sedef ile kaplıydı.
tarafından yapıldı. Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı olan Mimar Mehmet Ağa
💠 Kenarlarında bulunan iki tepeliği
Üst kısmında bulunan fener şeklindeki yapısı ise yakut ve zümrütten oluşur. 17. yüzyılın Osmanlı ahşap, sedef ve bağa işçiliğinin altın ve zümrüttendir. olarak gösterilir. önemli bir örneği
📙 Osmanlı'nın eşsiz mimarları
SARAY GÖREVLERİLERİ TARAFINDAN ÖZENLE TAŞINIRDI
💠 Bayramlarda kullanılan altın işlemeli taht, iç hazinede muhafaza edilir, zamanı geldiğinde hazine kethüdası tarafından çıkarılırdı.
Bayram törenlerinde, 30 kadar baltacı (saray görevlisi) sedef kakmalı Arife tahtını Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı olan Bâbüssaâde'nin önündeki sütunların arasına koyardı. Bayramlaşma bittiğinde taht hazineye teslim edilirdi.
Topkapı Sarayı'nın 4. avlusundaki Revan Köşkü'nde sergilenen Arife tahtını ziyaret edebilirsiniz .
📍 Nasıl gidilir?
👇 Gelin, özel taht yaptıracak kadar kıymet verilen Osmanlı'daki ihtişamlı bayram merasimlerine yakından bakalım
SARAYDAKİ BAYRAM HAZIRLIĞI
💠 Müslüman ahalinin heyecanlı karşıladığı bayramlar için Osmanlı saraylarında da özel hazırlıklar yapılır, oldukça c
oşkulu ve şatafatlı bir şekilde kutlanırdı.
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sultanların bayramlaşma törenleriydi. Sarayda düzenlenen merasimlerin planlanması, Teşrifat Kalemi denilen protokol müdürlüğünün göreviydi. Bayramlarda en önemli hadise,
💠 Teşrifat Kalemi törenin detaylarını hazırlar, bayram namazı ve ardından gerçekleşecek olan merasime katılacak kişilere davet tezkireleri dağıtırdı.
📙 Huzur veren Osmanlı geleneği
BAYRAMLAŞMANIN KURALLARI KANUNLARLA BELİRLENDİ
💠 Osmanlı sarayında
Fatih Sultan Mehmet'tir. ilk defa bayramlaşmanın usullerini kanunlarla belirleyen kişi
💠 Osmanlı sarayında bayram sabahı yapılan asıl kutlamalar imsak vaktinden sonra başlardı. Kanunname'ye göre padişah bayram sabahı namazını Hırka-i Saadet Dairesi'nde kılar, daha sonra bu yerin önüne taht konulurdu.
💠 Padişah tahta oturunca orada bulunan h
Mehter çalmaya başlayınca bir taraftan da topluluk hep bir ağızdan ocalar dualar okurlar, ardından görevliler bunlara hediyelerini verirlerdi. "diye bağırırlar ve dua ederlerdi. Bu gibi günlere yetişmek her zaman müyesser ola"
📙 Osmanlı'nın misafirperverliğini gösteren bir Ramazan geleneği