Osmanlı bayram merasimlerinin temeli: Arife tahtı

💠 Osmanlı sarayında ilk defa bayramlaşmanın usullerini kanunlarla belirleyen kişi Fatih Sultan Mehmet'tir.

💠 Osmanlı sarayında bayram sabahı yapılan asıl kutlamalar imsak vaktinden sonra başlardı. Kanunname'ye göre padişah bayram sabahı namazını Hırka-i Saadet Dairesi'nde kılar, daha sonra bu yerin önüne taht konulurdu.

💠 Padişah tahta oturunca orada bulunan hocalar dualar okurlar, ardından görevliler bunlara hediyelerini verirlerdi. Mehter çalmaya başlayınca bir taraftan da topluluk hep bir ağızdan "Bu gibi günlere yetişmek her zaman müyesser ola" diye bağırırlar ve dua ederlerdi.

📙 Osmanlı'nın misafirperverliğini gösteren bir Ramazan geleneği