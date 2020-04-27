Huzur veren Osmanlı geleneği: Temcid-i şerif

Osmanlı'da, 'Üç Aylar' denilen vakitten itibaren, gelecek hatırlı misafir on bir ayın sultanı Ramazan için hummalı bir hazırlık başlardı. Şehir ve köylerde herkes Ramazan hazırlığı yapardı. Mutfakların eksiği tamamlanır; evler, camiler ve sokaklar temizlenirdi. Müslümanlar için çok önemli bir ay olan Ramazan'a özel geleneklerde vardı. Bunlarda biri de temcid-i şeriflerdir.