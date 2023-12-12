Cengiz Aytmatov'un kaleminde savaş izleri

BOZKIRIN BİLGE KALEMİ: CENGİZ AYTMATOV

🔸 Kırgız edebiyatı başta olmak üzere diğer Türk topluluklarının da edebiyatlarını etkileyen önemli bir isim var. Bu isim, bozkırın bilgesi Cengiz Aytmatov.

🔸 Doğup büyüdüğü topraklar olan Kırgızistan'da yaşadıkları Aytmatov'un hayatının büyük bir bölümünü etkiler. Yaşadığı acı-tatlı her olay ve anıları, romanlarına titizlikle aktarır. Kısacası kaleme aldığı her kitap onun için gelecek nesle aktarmak üzere yazılmış bir mesaj mahiyetindedir.

Kırgızistan

Türkistan coğrafyasının ayrılmaz bir bütünü ve Kazakistan halkının kardeşi olarak kabul edilen Kırgızlar, özgürlükleri için tarihte, başta Çin ve Rusya olmak üzere pek çok devletle mücadeleye girdiler. 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazanmışlardır.