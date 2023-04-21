Osmanlı’da Ramazan Bayramı

🔷 Türkler İslamiyete girdikten sonra dinin özel günlerine sarılarak, en güzel şekilde geçirmeye çalıştılar. Ramazan ve Kurban bayramları çok önemli kabul edildi ve her kesim tarafından özenle kutlandı.

🔷 Bayram gününden önce yapılan alışveriş, temizlik gibi hazırlıklarla toplumda bayram hazırlığı başlar. Tüm kesimi bir bayram heyecanı sarar.