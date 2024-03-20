Orucu bozan ve bozmayan şeyler

Kaza ve kefaret kavramları ne anlama gelir?

◼ "Kaza" : Sözlükte -diğer anlamları yanında- "yerine getirmek" demektir. Dini bir terim olarak ise, yine sözlük anlamı doğrultusunda, zamanında usulüne göre yerine getirilemeyen veya başlandıktan sonra bozulan namaz, hac ve oruç gibi ibadetlerin, başka bir zamanda yerine getirilmesi demektir.