Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur

Oruç ibadetinin değeri ve önemi hem Kur'an-ı Kerim hem de Peygamberimizin hadislerinde sıkça tekrar edilmiştir. Özellikle Ramazan orucunun mutlaka Ramazan ayında tutulması gerektiği, bu ayda farz olan oruçların başka aylarda tutulmakla aynı sevabın kazanılmadığı, Ramazan ayında tutulan orucun Allah katında sevabının çokluğu buyrulmuştur. Çünkü bu ay içerisinde bin aydan hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi vardır ve Peygamberimizin bu gecenin önemine dair pek çok hadisi vardır. Cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı ve ilahi rahmetin çok olduğu Ramazan ayındaki orucun faziletlerini sizler için hazırladık.