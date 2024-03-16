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Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur

Oruç ibadetinin değeri ve önemi hem Kur'an-ı Kerim hem de Peygamberimizin hadislerinde sıkça tekrar edilmiştir. Özellikle Ramazan orucunun mutlaka Ramazan ayında tutulması gerektiği, bu ayda farz olan oruçların başka aylarda tutulmakla aynı sevabın kazanılmadığı, Ramazan ayında tutulan orucun Allah katında sevabının çokluğu buyrulmuştur. Çünkü bu ay içerisinde bin aydan hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi vardır ve Peygamberimizin bu gecenin önemine dair pek çok hadisi vardır. Cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı ve ilahi rahmetin çok olduğu Ramazan ayındaki orucun faziletlerini sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:03
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Farz olan oruç ramazan ayında tutulur
Farz olan oruç ramazan ayında tutulur

🔷 Kur'ân'da;

"İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin" buyrularak orucun Ramazan ayında tutulması emredilmiştir.

🔷 Oruç ibadetinin mutlaka Ramazan ayında tutulması gerektiğini, Ramazan orucunun af ve mağfirete vesile olacağını ve bu ayda tutulmayan oruçların başka aylarda tutulmakla aynı sevabın kazanılamayacağını ifade edelim ve şu iki hadisi zikredelim.

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🔷 Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. (Müslim, "Salatü'l-Müsafirin, 175)

Kim hastalığı ve bir ruhsatı olmaksızın Ramazan ayından bir gün oruç tutmasa bütün günleri oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez. (Ebû Dâvûd, "Savm", 38; Tirmizî, "Savm", 27; İbn Mâce, "Savm", 14)

🔷Hadis hem Ramazan ayında tutulan orucun Allah katındaki değerini ve sevabının çokluğunu hem de Ramazanda bilerek oruç tutmamanın ne kadar veballi ve günah olduğunu ifade etmektedir.

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Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı İçindedir
Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı İçindedir

Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. (Kadr, 87/1-5)

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🔷 Peygamberimiz Kadir Gecesi'nin önemini birçok kez tekrar etmiş ve Müslümanlardan bu geceyi ihya eden kimsenin bağışlanacağını şu hadisiyle müjdeleyip bildirmiştir:

"Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)

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🔷 Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu kesin, ancak hangi günde olduğu kesin değildir.

🔷 Hz. Aişe validemiz Peygamberimizin Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde aradığını ve "Kadir Gecesi'ni Ramazanın son on gününde arayın" diye buyurduğunu bildirmiştir.

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