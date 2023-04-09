Mutaffifin suresi meali, tefsiri ve fazileti

Mutaffifin Suresi 1-6 Ayetler Meali ﴾1﴿ Eksik ölçüp tartanların vay haline! ﴾2﴿ Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. ﴾3﴿ Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler). ﴾4-6﴿ Onlar, o büyük gün için -insanların âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacakları gün için- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın Mutaffifin Suresi 1-6 Ayetler Tefsiri ➡ 'Vay haline!' diye çevirdiğimiz veyl kelimesi, 'ağır zarar, kötülük, hüzün, azap, helâk' gibi anlamlara gelir (Elmalılı, VIII, 5648). Ayrıca hadislerde cehennemdeki bir vadinin ismi olduğu da bildirilmiştir (Tirmizî, 'Tefsîr', 22; Müsned, III, 75). Râgıb el-İsfahânî'ye göre bu kelimenin cehennemdeki bir vadiye isim verilmesi, mecazi anlamda olup 'veyl'e muhatap olanların cehennem azabına uğrayacaklarını ifade eder (bk. el-Müfredât, 'vyl' md.). 'Ölçü ve tartıyı eksik yapanlar' anlamındaki mutaffifîn, mutaffif kelimesinin çoğuludur. 2-3. âyetlerdeki açıklamaya göre 'alırken fazla fazla, verirken eksik ölçenler' mânasına gelir. Bu sebeple 1-3. âyetlerde bir taraftan eksik ölçüp tartanlar yaptıkları işin çirkinliğinden dolayı kınanırken diğer taraftan böylesine çirkin bir işe kalkışanların âhirette cezalandırılacağına dikkat çekilmektedir. Tefsirin devamını okumak için tıklayın Mutaffifin Suresi 7-17 Ayetler Meali ﴾7﴿ Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir. ﴾8﴿ Siccîn nedir, bilir misin? ﴾9﴿ O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. ﴾10﴿ Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline! ﴾11﴿ Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. ﴾12﴿ Oysa onu, haddi aşan günahkârdan başkası inkâr etmez. ﴾13﴿ Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, 'eskilerin masalları' der. ﴾14﴿ Hayır! Gerçek şu ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. ﴾15﴿ Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum kalacaklardır. ﴾16﴿ Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. ﴾17﴿ Sonra da onlara, 'İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur!' denilecektir. Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın Mutaffifin Suresi 7-17 Ayetler Tefsiri ➡ 'Günahkârlar' diye çevirdiğimiz füccâr kelimesi fâcirin çoğulu olup bunların nitelikleri ve âhiretteki durumları 11-17. âyetlerde açıklanmıştır. Bunların yazılarından maksat da yapıp ettiklerine ait bilgileri içeren ve âhirette önlerine konacak olan kayıtlar, sicillerdir. Yüce Allah 7. âyette bu yazının siccînde korunduğunu, 9. âyette de siccînin 'kaydedilmiş bir yazı' olduğunu ifade buyurmuştur. Müfessirlerden bazılarına göre siccîn, 'yedi kat yerin dibi' veya 'yerin altında bulunan büyük bir kaya'dır; bir kısmına göre de cehennemde bir kuyudur. Dilciler ise siccîn kelimesinin, 'hapishane' anlamına gelen sicn kökünden türetildiğini ve onunla eş anlamlı olduğunu ileri sürmüşlerdir (Taberî, XXX, 60-61; Kurtubî, XIX, 257-258). Zemahşerî'ye göre siccîn, 'şeytanların, inkârcı ve günahkâr olan insanlarla cinlerin amellerinin Allah tarafından kaydedildiği kötülük defteri, sicili' demektir (IV, 231). Tefsirin devamını okumak için tıklayın Mutaffifin Suresi 18-21 Ayetler Meali ﴾18﴿ Hayır hayır! Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyîndedir. ﴾19﴿ Bilir misin nedir illiyyîn? ﴾20-21﴿ O, amellerin kaydedildiği bir defterdir; onu Allah'a yakın olanlar görür. Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın Mutaffifin Suresi 18-21 Ayetler Tefsiri ➡ Allah'a yakın olan kulların görüp duracakları bildirilen (21. âyet) illiyyîn hakkında tefsirlerde 'dördüncü veya yedinci kat sema, sonsuz bir yükseklik, en yüksek mekân, iyilerin amellerinin kayda geçirildiği defter, sidretü'l-müntehâ (bk. Necm 53/14), cennet, mele-i a'lâdaki melekler' gibi farklı tanımlar yapılmıştır (Taberî, XXX, 64-65; Râzî, XXXI, 96-97; Şevkânî, V, 466). Tariflerden illiyyîn ile siccînin aynı şeyler olduğu, ancak izâfe edildikleri kimseler ve içerikleri açısından aralarında bir nitelik farkı bulunduğu anlaşılmaktadır. Râzî bu farkı özetle şöyle izah etmiştir. Tefsirin devamını okumak için tıklayın Mutaffifin Suresi 22-28 Ayetler Meali ﴾22﴿ İyiler elbette nimet içindedirler. ﴾23﴿ Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. ﴾24﴿ İlâhî lutufların sevincini yüzlerinden okursun. ﴾25-26﴿ Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. ﴾27-28﴿ O içkinin karışımı tesnîmden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın Mutaffifin Suresi 22-28 Ayetler Tefsiri ➡ Gerçek erdem sahibi kimselerin cennette karşılaşacakları nimetler tasvir edilmektedir. Amel defterleri 'illiyyîn'de korunanların, cennette sevinç ve mutluluk içinde yaşayacakları, koltuklar üzerinde oturup seyredecekleri ifade edilmekle birlikte neyi veya kimi seyredecekleri belirtilmemiştir. Müfessirler, Allah'ın onlar için hazırlamış olduğu ikramları veya cehennemde bulunanların hallerini yahut yüce Allah'ın zâtını seyredeceklerini söylemişlerdir. 'Onlar, o gün elbette rablerinden mahrum bırakılacaklardır' meâlindeki 15. âyeti, âhirette inkârcıların Allah'ın zâtını görmekten mahrum kalacakları yönünde yorumlayan müfessirlerden bazıları, '...koltuklar üzerinde oturup seyrederler' meâlindeki 23. âyeti de müminlerin âhirette –bilemeyeceğimiz bir tarzda– Allah'ı görecekleri şeklinde yorumlamışlardır (bk. Râzî, XXXII, 98; Şevkânî, V, 466; İbn Âşûr, XXX, 205). Tefsirin devamını okumak için tıklayın Mutaffifin Suresi 29-36 Ayetler Meali ﴾29﴿ Günahkârlar (dünyada) iman edenlere gülüp dururlardı. ﴾30﴿ Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. ﴾31﴿ Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. ﴾32﴿ Müminleri gördüklerinde, 'Bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler!' derlerdi. ﴾33﴿ Oysa onlar, müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. ﴾34﴿ Ama o gün de müminler kâfirlere gülecekler. ﴾35-36﴿ Koltuklarına kurulup, 'Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?' diye etrafa bakacaklar. Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın Mutaffifin Suresi 29-36 Ayetler Tefsiri ➡ Bu kümedeki âyetler dünyada inançlarından dolayı müminlerle alay eden, onları küçümseyen ve yollarının yanlış olduğunu ileri süren inkârcılar hakkında inmiş olup onları kınamakta ve uyarmaktadır. Özellikle 33. âyette Allah tarafından kendilerine müminleri denetleme görevi verilmediğinin belirtilmesi dikkat çekicidir. Buna göre din konusunda insanların sırf kendi kişisel görüşlerine göre başkalarını yargılama yetkileri yoktur; bu konudaki ölçü ve dayanaklar Allah tarafından konulmuş olup dinî konulardaki eleştiri ve uyarılar da bu ölçü ve dayanaklara göre olmalıdır. Tefsirin devamını okumak için tıklayın