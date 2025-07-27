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Anasayfa Galeri İslam Muhyiddin İbn Arabi'nin nurlu öğütleri

Muhyiddin İbn Arabi'nin nurlu öğütleri

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 10:54

İslam düşünce tarihinin kendine mahsus isimlerinden olan İbn Arabi, kaleem aldığı eserlerle kendisinden sonra gelen düşünce insnalarını etkileyi başarmış mümtaz kişilerdendir. Öyle ki 12 ve 13. yüzyılın bahsi geçtiğinde İbn Arabi'ye mutlaka temas edilir. Fütuhatü'l Mekkiyye ve Füsusü'l Hikem isimli kitapları klasikleşen Muhyiddin İbn Arabi'nin Müslümanlara verdiği öğütler zaman içinde kulaktan kulağa yayılmış, karşılık bulmuştur. İbnü'l Arabi'nin Adabü'l Müridin eserindeki tavsiyelerini derledik.

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Ey mürid, dinin temeli ve Hak yolu olan vera haliyle hallenirsen her amelin halis ve saf olur.

Muhyiddin İbn Arabi

KEVN-İ CÂMİ: İBNÜ'L-ARABÎ METAFİZİĞİNDE İNSAN

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Cenâb-ı Hak kullarından dilediğini keremine ve mağfiretine mazhar buyuracaktır.

Muhyiddin İbn Arabi

DÜŞÜNCE ALEMİNİN SULTANI: İBNÜ'L ARABİ

3/85

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Ey talip, günah işlemekte ısrarlı ve devamlı olduğun halde Hak Teâlâ'nın keremine ve hilmine güvenmekten sakın.

Muhyiddin İbn Arabi

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Gerçekten Hak'tan korkan kimse İlâhî rızayı sağlayan fiillere koşar.

Muhyiddin İbn Arabi

İBN ARABİ'NİN KALEMİNDEN HAKİKAT VE TEFEKKÜR

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Allah'a tövbe ederek dön, zira sen ecel pençesinin ne vakit hayatının yakasını yırtacağını bilemezsin.

Muhyiddin İbn Arabi

MUHYİDDİN İBN ARABİ'NİN NASİHATLERİ

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