İbn Arabi’nin kaleminden Hakikat ve Tefekkür

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Tefekkür, "ibret ehli" içindir; ibret ehli, var olan varlıklara (mevcudât), Allah'ın varlığına birer delil olmaları bakımından nazar ederler, yoksa onların varlıkları (a'yan) bakımından değil, ayrıca onların hakikatlerinin verdiği şey bakımından değil. Allah Teâlâ bu ibret ehli hakkında şöyle buyurmaktadır: "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler."(Al-i İmran, 3/191)

İbn Arabi

DÜŞÜNCE ALEMİNİN SULTANI: İBNÜ'L ARABİ