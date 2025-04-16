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İbn Arabi'nin kaleminden Hakikat ve Tefekkür

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:35

İslam dünyasının en meşhur mütefekkirlerinden İbn Arabi, kaleme aldığı eserlerde pek çok hususa değinmiş ve kendisinden sonra gelenleri etkilemişti. Endülüs'ten yola çıkarak İslam dünyasını gezen ve önemli simalarla etkileşim kuran İbn Arabi, ömrü boyunca ilim peşinde bir alim olmuştu. Çok sayıda eser kaleme alan büyük alim yaklaşık beş yüz eser telif etmişti. İbn Arabi'nin Hakikat ve Tefekkür başlıklı kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

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Hakikat, senin niteliklerinin izlerinin O'nun nitelikleriyle senden kaldırılmasıdır, öyle ki artık seninle, sende ve senden özne O'dur, sen değilsin.

İbn Arabi

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Hak Teâlâ'nın tefekkür için birer alan olarak belirlediği konuları seç ve o konuların mertebelerinin sınırlarını aşma ve ayetleri menzillerinin dışında başka alanlara çekip amacından saptırma.

İbn Arabi

İBNÜ'L-ARABİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN ALINTILAR

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Tefekkür, "ibret ehli" içindir; ibret ehli, var olan varlıklara (mevcudât), Allah'ın varlığına birer delil olmaları bakımından nazar ederler, yoksa onların varlıkları (a'yan) bakımından değil, ayrıca onların hakikatlerinin verdiği şey bakımından değil. Allah Teâlâ bu ibret ehli hakkında şöyle buyurmaktadır: "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler."(Al-i İmran, 3/191)

İbn Arabi

DÜŞÜNCE ALEMİNİN SULTANI: İBNÜ'L ARABİ

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İnsan bir küçük âlemdir; âlem bir büyük insandır; İnsan-ı kâmil ise o âlemin özetidir.

İbn Arabi

İBN ARABİ'DEN 20 ALINTI

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Hiç kuşkusuz âlimler Allah'ın Güzel İsimleri (esmaü'l-hüsna) ile ahlâklanmayı beyan etmişlerdir; onların yerlerini açıklamışlardır; o isimlerin halka, yani yaratılmışlara nasıl nispet edileceğini de bildirmişlerdir; bunlar öylesine çoktur ki saymakla bitmez. Bu hususta en güzel tasarruf, hiç kuşkusuz özellikle Allah'la beraber tasarruf etmektir.

İbn Arabi

İBN ARABİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

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