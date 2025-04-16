İbn Arabi'nin kaleminden Hakikat ve Tefekkür
İslam dünyasının en meşhur mütefekkirlerinden İbn Arabi, kaleme aldığı eserlerde pek çok hususa değinmiş ve kendisinden sonra gelenleri etkilemişti. Endülüs'ten yola çıkarak İslam dünyasını gezen ve önemli simalarla etkileşim kuran İbn Arabi, ömrü boyunca ilim peşinde bir alim olmuştu. Çok sayıda eser kaleme alan büyük alim yaklaşık beş yüz eser telif etmişti. İbn Arabi'nin Hakikat ve Tefekkür başlıklı kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
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Hak Teâlâ'nın tefekkür için birer alan olarak belirlediği konuları seç ve o konuların mertebelerinin sınırlarını aşma ve ayetleri menzillerinin dışında başka alanlara çekip amacından saptırma.
İbn Arabi
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Tefekkür, "ibret ehli" içindir; ibret ehli, var olan varlıklara (mevcudât), Allah'ın varlığına birer delil olmaları bakımından nazar ederler, yoksa onların varlıkları (a'yan) bakımından değil, ayrıca onların hakikatlerinin verdiği şey bakımından değil. Allah Teâlâ bu ibret ehli hakkında şöyle buyurmaktadır: "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler."(Al-i İmran, 3/191)
İbn Arabi
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İnsan bir küçük âlemdir; âlem bir büyük insandır; İnsan-ı kâmil ise o âlemin özetidir.
İbn Arabi
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Hiç kuşkusuz âlimler Allah'ın Güzel İsimleri (esmaü'l-hüsna) ile ahlâklanmayı beyan etmişlerdir; onların yerlerini açıklamışlardır; o isimlerin halka, yani yaratılmışlara nasıl nispet edileceğini de bildirmişlerdir; bunlar öylesine çoktur ki saymakla bitmez. Bu hususta en güzel tasarruf, hiç kuşkusuz özellikle Allah'la beraber tasarruf etmektir.
İbn Arabi