İbn Arabi'nin hikmetli sözleri

Endülüs'ün göz bebeği olan büyük alim İbn Arabi, İslam coğrafyasını gezmiş ve gezdiği yerlerde İslam düşüncesini beslemiş bir isimdi. Kaleme aldığı Fususü'l Hikem ve el Fütuhatu'l Mekkiyye kitaplarıyla düşünce ve irfan vadisini yeşertmiş olan İbn Arabi, eserlerinde ve sohbetlerinde müminlere birtakım nasihatler vermiş ve bazı uyarılarda bulunmuştu. Muhyiddin İbn Arabi'nin tarihe geçen nasihatlerini ve hikmetli sözlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 13.09.2024
10:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
11:09