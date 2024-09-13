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İbn Arabi'nin hikmetli sözleri

Endülüs'ün göz bebeği olan büyük alim İbn Arabi, İslam coğrafyasını gezmiş ve gezdiği yerlerde İslam düşüncesini beslemiş bir isimdi. Kaleme aldığı Fususü'l Hikem ve el Fütuhatu'l Mekkiyye kitaplarıyla düşünce ve irfan vadisini yeşertmiş olan İbn Arabi, eserlerinde ve sohbetlerinde müminlere birtakım nasihatler vermiş ve bazı uyarılarda bulunmuştu. Muhyiddin İbn Arabi'nin tarihe geçen nasihatlerini ve hikmetli sözlerini araştırdık.

Giriş Tarihi: 13.09.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:09
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İbn Arabi sözleri
İbn Arabi sözleri

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Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiç bir suretle dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez.

Muhyiddin İbn Arabi

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Bir yerde bir günah işlemiş isen oradan ayrılmadan birde iyilik, ibadet işle, bir elbise üzerinde iken işlemiş isen o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de ibadet yap. Vücudundan ayrılan sakal, bıyık, saç, tırnak, kir gibi şeylerde, senden ayrılırken temiz bulun. Ve Allah'ı zikret. Çünkü onlara sahibini nasıl terk ettin diye sorarlar.

Muhyiddin İbn Arabi

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Nerede öleceğini, ne vakit ruhunu vereceğini bilemezsin. Onun için Rabbine her hâlinde hüsnü (güzel) zan et. Sui (kötü) zan etme. Tâ ki Rabbine hüsnü (güzel) zan ile kavuşasın.

Muhyiddin İbn Arabi

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Gizli, açık, tenhada, kalabalıkta Allah'ın zikrine devam et. Zikir, dil ile olduğu gibi kalp ile de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği Zâttan başkasını tamamen unutmaktadır. Gafil olma. Gafillerin sözüne bakma...

Muhyiddin İbn Arabi

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İşlenilen günahın günah olduğuna inanmak ve onun bir kabahat olduğunu bilmek itaattir. Daha günahı işlerken içine ibâdet karışıyor demektir. Bu ibâdetin karışması affa sebeptir. Bir de o günaha istiğfar ve tövbe edilirse, itâat tarafı kuvvetleniyor günaha galebe ediyor.

Muhyiddin İbn Arabi

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