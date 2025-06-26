Muharrem ayının önemi ve Hicri yılbaşı

4 /10 Hicri takvimdeki aylar













🔸 Hicri takvimde yer alan; Receb, Şaban, Ramazan, İslam alemi tarafından bu üç ay, maneviyatı falan olan aylar olarak bilinmekte. Receb, azametli, heybetli manasına gelirken Şaban ise aralık, fasıla manalarına gelir.

🔸 Ramazan ise Arapça "yanma ve kızarma" manalarına gelir. Bu mübarek ayda tutulan oruç, tövbe edenlerin günahlarını yakar yok eder. Üç ayların sonuncusudur.