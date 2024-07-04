Muharrem ayının faziletleri
Muharrem Arapça kökenli bir sözcük olup "haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan" manalarına gelmektedir. Sevgili Peygamberimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelediği muharrem ayında yapılması gereken ibadetler vardır. Bu sene 7 Temmuz'a denk gelen Muharrem ayının ilk günü neler yapılmalı? Muharrem ayının faziletleri nelerdir? Muharremin 10. gününde hangi olaylar yaşanmıştır? İşte, Muharrem ayına dair her şey...
Giriş Tarihi: 05.07.2024
17:55
Muharrem ayı hangi gün başlıyor?
◼ Muharrem ayı
dir. Bu manevi dönemi tüm Müslümanlar için büyük ehemmiyeti olan bir manevi dönem Müslümanlar olarak en güzel şekilde ihya etmemiz gerekir.
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Peki, İslam alemi bu süreci nasıl geçirmelidir? Hangi ibadetleri eda etmelidir?
◾ Hicrî yılın ilk ayı olan
Muharrem, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlüklerde " haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" manalarına gelmektedir.
◾ Muharrem,
savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.
◾ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre,
2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Bu sene Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlıyor.
◾ Bu yıl hicri yılbaşı,
7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk gelmekte. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
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Peygamber Efendimiz (SAV), Muharrem ayını ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple "Allah'ın (CC) ayı" olarak nitelendirmiştir Muharrem ayında yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
◾ Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır:
"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."
(Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
◾ Kur'an-ı Kerim'de muharrem kelimesinin geçtiği ayet olmamakla beraber, saldırı hariç savaşmanın
haram olduğu aylardan söz edilerek sayı gösterilmesi buyrulmuştur.
"Haram ayın karşılığı haram aydır; saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır."
(Bakara Suresi, 194. ayet)
BAKARA SURESİ 194. AYET TEFSİRİ
◾ Haram "yapılması yasaklanmış olan, dokunulmaz, kutsal" anlamına gelir. "Haram ay" tabiri ise, savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder. Bunlar kamerî takvime göre birinci, yedinci, on birinci ve on ikinci aylardır. (muharrem, receb, zilkade, zilhicce).