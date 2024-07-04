Muharrem ayının faziletleri

◼ Muharrem ayı tüm Müslümanlar için büyük ehemmiyeti olan bir manevi dönemdir. Bu manevi dönemi Müslümanlar olarak en güzel şekilde ihya etmemiz gerekir.

◼ Peki, İslam alemi bu süreci nasıl geçirmelidir? Hangi ibadetleri eda etmelidir?