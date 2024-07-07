Muharrem ayını idrak etme yolları
İlahi feyz, rahmet ve bereketin bolluğu ile dikkat çeken Hicri yılın ilk ve "Allah'ın ayı" Muharrem, Ramazan ayından sonra en faziletli orucun tutulduğu mukaddes vakittir. Müminlerin nafile ibadetlere sarıldıkları, tövbe ve istiğfar ile Hak Teala'dan (CC) kurtuluşlarını talep ettikleri Muharrem ayının onuncu günü de aşure günüdür. Maneviyat ikliminin önemli bir durağı olan Muharrem ayını en iyi şekilde nasıl geçirebiliriz sorusunun cevabını aradık.
Giriş Tarihi: 07.07.2024
10:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:21
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Hürmet edilen anlamını taşıyan ve Hicri yılın başlangıcını müjdeleyen Muharrem ayı, Resul-i Ekrem (SAV) tarafından "Allah'ın ayı" olarak zikredilen mukaddes bir zaman dilimidir.
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Müslümanlar tarafından büyük bir sevinç ve iştiyak ile karşılanan Muharrem ayında, diğer aylardan farklı olarak daha fazla huzurda olmaya gayret ederiz.
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
◾ Zaman
insana emanettir. Bu sebepten verimli kullanılması gerekir. Mukaddes gün ve geceler gibi ayrıca ihtiram göstermemiz gereken vakitlerden birisi de Muharrem ayıdır.
◾ Müslümanlar olarak içerisinde pek çok hadise gerçekleşen Muharrem ayını namaz, Kur'an-ı Kerim, nafile ibadetler, zikir ve tesbihler, oruçlar ile geçirmemiz gerekir.
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Resulullah (SAV) mübarek gün ve gecelerde yapılan nafile ibadetleri övmüş, sahabeyi bu hususa hassasiyet göstermeye teşvik etmiştir. Bu sebeplerden dolayı Muharrem ayı içinde nafile, kaza namazları sıklıkla kılınabilir.
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Resul-i Ekrem (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir." buyurarak namazın dinimizdeki yerine dikkat çekmiştir.
NAMAZIN ÖNEMİ NEDİR?
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Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, Allah Resulü'nün (SAV) kesintisiz olarak sürdürdüğü bir sünnetti. Muharrem ayında Müslümanlar sıklıkla Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunur.
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Resul-i Ekrem (SAV), "Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir." buyurarak Kur'an-ı Kerim tilavetinin müminler için ne denli önemli bir eylem olduğunu vurgulamıştır.
(Tirmizî, Fazâilü'l-Kur'ân - Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân 1 - Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I 223)
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Muharrem ayının onuncu günü olan aşure gününde oruç tutmak, İmam Serahsi gibi alimlere göre sünnettir. Rivayetlere göre Resulullah (SAV) bu günü oruç tutarak geçirmiştir.
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır."
(Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])