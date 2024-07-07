Muharrem ayını idrak etme yolları

◾ Resulullah (SAV) mübarek gün ve gecelerde yapılan nafile ibadetleri övmüş, sahabeyi bu hususa hassasiyet göstermeye teşvik etmiştir. Bu sebeplerden dolayı Muharrem ayı içinde nafile, kaza namazları sıklıkla kılınabilir.

◾ Resul-i Ekrem (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir." buyurarak namazın dinimizdeki yerine dikkat çekmiştir.

NAMAZIN ÖNEMİ NEDİR?