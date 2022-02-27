Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili gecesinde yüce Allah, rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtır. Peygamber Efendimiz Recep ayına ayrı bir kıymet verir. Recep ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek günde bol bol Kur'an–ı Kerim okumalı, Resul-ü Ekrem'e salavat getirmeli, günahlarımıza tövbe ederek manevi kirlerimizden kurtuluruz. Peki, Miraç Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde okunacak dualar...
Giriş Tarihi: 27.02.2022
14:30
Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
18:16
Miraç Kandili ve önemi nedir?
🔹 Zaman geri gelmeyen nimetlerden biridir. İnsan ömrünün her anı kıymetlidir bu yüzden. Fakat bazı zaman dilimleri vardır ki, önemleri diğerlerinden daha fazladır. Bunlardan biri de
kandil geceleridir. Bu mukaddes geceler, gönüllerimizi aydınlatan ışık gibidir. Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.
🔹 Recep ayının
27. gecesi pazarı pazartesiye bağlayan gece, Miraç Kandili'dir. Bu mübarek gecede yüce Allah rahmet ve mağfiretini müminler üzerine dağıtır.
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Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz?
🔹Yılın belli zamanlarında denk geldiğimiz bu hususi günleri iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle
Peygamber Efendimiz (SAV)'in Allah (CC) ile hususi görüşme yaptığı Miraç Kandili'ni mümkün olduğunca ibadet ile geçirmeliyiz.
🔹 Mutat olduğu üzere, akşam namazı ile başlayan Miraç gecesinde de vakit namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. Namazlarımızı gidebiliyorsak
camide, gidemiyorsak aile efradımız ile evde cemaatle kılmalıyız.
Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?
Miraç kandilinde cemaatle namaz
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Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
"Bir kimsenin câmide
cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır. Şöyleki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere câmiye gelirse, câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Câmiye girince de, namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler:
Allahım! Ona merhamet et!
Allahım! Onu bağışla!
Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye ona dua ederler."
(Buhârî, Salât 87, Ezân 30, Büyû` 49; Müslim, Tahâret 12, Mesâcid 272. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 48)
Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
🔹 Miraç Kandili gecesinde güneş doğana kadar yani
sabah namazının vakti çıkana kadar ibadet etmek faziletlidir. Eğer sabaha kadar ibadet etmeye gücümüz yetmez ise yatmadan önce Kur'an, namaz, dua salavat gibi ibadetlerle vakit geçirip dinlenmek için uykuya öyle geçebiliriz.
🔹 Vakit girmeden önce kalkıp
teheccüt namazı kılmak ve dua edip, sabah namazını eda etmek efdaldir.
Miraç Kandili duası
Miraç kandilinde ibadetler
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Peygamber Efendimiz (SAV) onun dışında hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere ulaşmıştır. Bu gecede yapılması gereken ibadetler şöyledir:
Kur'ân-ı Kerîm Okumak
Bakara Sûresi'nin son iki ayeti Peygamber Efendimiz'e (SAV) Mîraç gecesinde hediye edilmiştir. (Müslim, Îman, 279)
Kur'an-ı Kerim okumak ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler (mahşer yerine) getirilirler. Bakara ile Âl-i İmrân sureleri, kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek "Onun hakkında ben şahitlik edeceğim." diye birbirleriyle mücadele ederler."(Müslim, Müsâfirîn, 253)
Miraç kandilinde kaza namazı veya nafile namaz kılmak
🔹 Miraç Kandili'nde farz namazların kılınması, şüphesiz bu gecedeki en önemli hususlardan biridir. Bu gecede nafile namaz kılınması, namaz borcu olanların
kaza namazı kılması tavsiye edilir.
Hususan
teheccüt namazı kılmak ve akabinde dua etmek faziletlidir.
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Oruç Tutmak
Recep ayının 27. gecesi olan
Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulması İslam alimlerince tavsiye edilir.
Miraç gecesi yapılacak ibadetler