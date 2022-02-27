Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Bir kimsenin câmide cemaatle kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır. Şöyleki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere câmiye gelirse, câmiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Câmiye girince de, namaz kılmak için orada durduğu sürece, tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler:

Allahım! Ona merhamet et!

Allahım! Onu bağışla!

Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye ona dua ederler."

(Buhârî, Salât 87, Ezân 30, Büyû` 49; Müslim, Tahâret 12, Mesâcid 272. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 48)

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🔹 Miraç Kandili gecesinde güneş doğana kadar yani sabah namazının vakti çıkana kadar ibadet etmek faziletlidir. Eğer sabaha kadar ibadet etmeye gücümüz yetmez ise yatmadan önce Kur'an, namaz, dua salavat gibi ibadetlerle vakit geçirip dinlenmek için uykuya öyle geçebiliriz.

🔹 Vakit girmeden önce kalkıp teheccüt namazı kılmak ve dua edip, sabah namazını eda etmek efdaldir.

Miraç Kandili duası