Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Üç aylar ile beraber büyük bir rahmet ve mağfiret mevsimine girdik. Bu zaman dilimi Allah Teala'nın kullarına karşı çokça merhametli ve şefkatli olduğu bir mevsimdir. Üç aylar içerisinde bol bol ibadet yapmak ve Allah'ı (CC) zikretmek efdaldir. Üç aylar içindeki ikinci kandil gecesi ise Miraç'tır. Efendimizin (SAV) göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandilinde sevdiklerinize gönderebilmeniz için birbirinden güzel mesajlar hazırladık. Sizler de hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajlarımızı indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları sevindirebilirsiniz. Miraç Kandili mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...