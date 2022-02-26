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  • Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Üç aylar ile beraber büyük bir rahmet ve mağfiret mevsimine girdik. Bu zaman dilimi Allah Teala'nın kullarına karşı çokça merhametli ve şefkatli olduğu bir mevsimdir. Üç aylar içerisinde bol bol ibadet yapmak ve Allah'ı (CC) zikretmek efdaldir. Üç aylar içindeki ikinci kandil gecesi ise Miraç'tır. Efendimizin (SAV) göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandilinde sevdiklerinize gönderebilmeniz için birbirinden güzel mesajlar hazırladık. Sizler de hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajlarımızı indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları sevindirebilirsiniz. Miraç Kandili mesajları 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 21:22
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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Bu gece af gecesi…

Bizler gafil kullarız ya Rabbi! Bizleri affeyle…

Bizleri Resul-i Ekrem'in (SAV) izinden ayrılmayan şerefli Müslümanlardan eyle.

Merhametinle bizleri kuşat, cennet ile müşerref eyle!

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Rahmet rüzgarlarının her yeri sardığı, kalplerimizin birbirine daha da yakınlaştığı bu gece de dualarda buluşmak dileği ile…

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Ya Rabbi

Kalpler seni ancak senin zikrin ile tatmin oluyor. Bizi, ailemizi ve neslimizi Miraç gecesinde sana zikreden, seni anmaktan geri durmayan kullarından eyle! Tüm Müslümanları bağışla. Çünkü sen buna muktedir olansın.

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Üç Aylar Neden Önemli?

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Rahmet deryasının taştığı, huzurun tüm iklimleri ele geçirdiği Miraç Kandilinizi tebrik ederim.

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

Çekilen hiçbir sıkıntı boşa değil. Rabbimiz bizlere Şafii ismin hürmetine şifa eyle! Bizleri kapından bir an olsun döndürme.

Amin!

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Üç ayların önemi ve fazileti

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