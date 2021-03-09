Miraç Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili duası...

📌Müslümanlar için mübarek sayılan üç aylarda bulunmaktayız. Üç aylar Recep ayı ile başlar. Recep ayı Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydır.

Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz de bu aya çok değer vermiştir.

➡Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.

Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir?