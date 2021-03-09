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Miraç Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili duası...

Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme sahiptir. 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek Miraç Kandili'nde müminler ibadetlerini yerine getirecek ve ellerini semaya açıp dualarını edecekler. Peki, geceyi güzelce ihya edebilmek için Miraç Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili'ne özel dualar hangileri? İşte Miraç Kandili duası…

Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:02
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BEŞ VAKİT NAMAZIN EMREDİLDİĞİ MİRAÇ GECESİ
BEŞ VAKİT NAMAZIN EMREDİLDİĞİ MİRAÇ GECESİ

📌Müslümanlar için mübarek sayılan üç aylarda bulunmaktayız. Üç aylar Recep ayı ile başlar. Recep ayı Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydır.

Yüce Allah, Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz de bu aya çok değer vermiştir.

Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.

Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir?

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MİRAÇ NEDİR?
MİRAÇ NEDİR?

📌Kelime anlamı olarak; yükseğe çıkma manasına gelen "uruc" sözcüğünden türemiştir. Mirac, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır.

➡İsra mucizesi Kur'an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." buyurulmaktadır.

İsra Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. Gecesinde Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah'ın huzuruna varmıştır.

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MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?
MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?

📌Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Miraç gecesi ne oldu?

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MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

📌Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması ve beş vakit namazın emredilmesi sebebiyle önemlidir.

➡Kandil geceleri manevi iklimin en güzel şekilde yaşanmaya başlandığı gecelerdir. Bu gecelerde bedenen ve ruhen canlılık arz etmeliyiz. Bu gecelerde şu hususları yapmayı unutmayalım: Öncelikle yapmış olduğumuz hataları gözden geçirerek tövbe edelim. Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. "Hepiniz Allah'a tövbe edin, ey Mü'minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz."(Nur, 24/31)

Miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler!

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MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

✅Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

✅Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

✅O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

✅Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

*Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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