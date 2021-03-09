Miraç Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili duası...
Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme sahiptir. 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek Miraç Kandili'nde müminler ibadetlerini yerine getirecek ve ellerini semaya açıp dualarını edecekler. Peki, geceyi güzelce ihya edebilmek için Miraç Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili'ne özel dualar hangileri? İşte Miraç Kandili duası…
Giriş Tarihi: 09.03.2021
17:02
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