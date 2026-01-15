Miraç Kandili'nde Okunacak Dualar ve Zikirler: En Faziletli İbadetler
Peygamber Efendimiz'in Miraç mucizesini yaşadığı bu mübarek gece, 15 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek. İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Miraç Kandili'nde; Müslümanlar ibadethanelerde ve evlerinde gece boyunca ibadet edecek, dua ve zikirlerle bu geceyi ihya edecek. Peki, Miraç Kandili'ni en güzel şekilde değerlendirmek için okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili'ne özel dualar hangileri? İşte tövbe kapılarının açıldığı bu mübarek gecede edilmesi gereken en faziletli dualar...
◾ Müslümanlar için oldukça faziletli olan üç ayların içindeyiz. Recep, Şaban ve Ramazan ayları; haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir kutlu bir dönemdir.
◾ İşte, böylesine mübarek bir ayın içinde kandiller bulunuyor. Bu kandillerden biri de 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Miraç kandili. Peki, böylesine önemli bir günde neler yapılmalı?
◾ Recep ayında iki kandil gecesi bulunuyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Miraç kandili. Bu kandil, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.
◾ Sözük anlamı olarak; yükseğe çıkma manasına gelen "uruc" sözcüğünden türemiştir. Mirac, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.
◾ Miraç kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği gece olması sebebiyle oldukça ehemmiyetli. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç kandilini anlatır.
◾ İsra mucizesi Kur'an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir" buyrulmaktadır.
◾ Miraç kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği gece olması ve beş vakit namazın emredilmesi sebebiyle oldukça mühim.
◾ Kandil geceleri manevi iklimin en güzel şekilde yaşanmaya başlandığı gecelerdir. Bu gecelerde bedenen ve ruhen canlılık arz etmeliyiz. Bu gecelerde şu hususları yapmayı unutmayalım: Öncelikle yapmış olduğumuz hataları gözden geçirerek tövbe edelim. Allah-u Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. "Hepiniz Allah'a tövbe edin, ey Mü'minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz."
(Nur, 24/31)
◾ Bu gecede yapılacak pek çok ibadet var. Ancak gönülden, bilinçli ve isteyerek dua etmek çok önemli. Miraç kandilinde kişi, günahlarından samimi olarak tevbe ve istiğfar etmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
◾ Miraç gecesinde edilen dualar geri çevrilmez. Miraç kandili gecesinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Kandil geceleri manevi iklimin en güzel şekilde yaşanmaya başlandığı gecelerdir.