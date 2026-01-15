Miraç Kandili'nde Okunacak Dualar ve Zikirler: En Faziletli İbadetler

1 /10 Miraç kandili önemi













◾ Müslümanlar için oldukça faziletli olan üç ayların içindeyiz. Recep, Şaban ve Ramazan ayları; haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir kutlu bir dönemdir.

◾ İşte, böylesine mübarek bir ayın içinde kandiller bulunuyor. Bu kandillerden biri de 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Miraç kandili. Peki, böylesine önemli bir günde neler yapılmalı?