Miraç Kandili zikir ve duaları

◼ "Âllâhümme salli alâ Muhammed"

📌 Resulallah (SAV), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir.

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Miraç Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Miraç Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?