Miraç Kandili zikir ve duaları

Müslümanlar için bir rahmet ve bağışlanma mevsimi olan üç aylara henüz girmişken bugün ikinci mübarek gece olan Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Milyonlarca inanan bu gece Yüce Allah'ı (CC) anmak ve Resulü'ne (SAV) salavat getirmek için ibadethaneleri dolduracak. Nafile ibadetler edilerek, tevbe edilecek. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Miraç Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Miraç Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...
Giriş Tarihi: 27.02.2022
18:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
18:16
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1
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Miraç Kandili salavat
2
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Miraç Kandili çekilecek zikirler
3
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Miraç Kandili zikirleri
4
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Miraç Kandili kelime-i tevhid zikri
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"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"