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Miraç Kandili zikir ve duaları

Müslümanlar için bir rahmet ve bağışlanma mevsimi olan üç aylara henüz girmişken bugün ikinci mübarek gece olan Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Milyonlarca inanan bu gece Yüce Allah'ı (CC) anmak ve Resulü'ne (SAV) salavat getirmek için ibadethaneleri dolduracak. Nafile ibadetler edilerek, tevbe edilecek. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Miraç Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? Miraç Kandili çekilecek zikir ve tesbihler...

Giriş Tarihi: 27.02.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 18:16
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Miraç Kandili salavat
Miraç Kandili salavat

"Âllâhümme salli alâ Muhammed"

📌 Resulallah (SAV), "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir.

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Miraç Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

(x) Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Miraç Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?

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Miraç Kandili çekilecek zikirler
Miraç Kandili çekilecek zikirler

"Sübhanallah"

📌 Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen ifade, namaz tesbihatında bulunur. Sahabe, tabiin tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.

"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155; Daavât 18; Müslim, Mesâcid 142. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Üç aylar ile ilgili kavramlar

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Miraç Kandili zikirleri
Miraç Kandili zikirleri

◼ "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi"

📌 Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen kelime Resulallah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksaıyla kullanılır.

"Allah'ı hamd ile tesbih ederim"

(Buhârî, Deavât, 65)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Üç aylar tesbihi zikirleri

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Miraç Kandili kelime-i tevhid zikri
Miraç Kandili kelime-i tevhid zikri

"La İlahe İllallah"

📌 Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
Efendimiz (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur.

(Tirmizi, 3383)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Regaip Kandili'nde Allah Teâlâ'yı anmak isteyen müminler sıkça Kelime-i Tevhid'i tekrar ederler.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

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"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"
Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber

"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"

📌 "Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir, 32 / Tirmizî, Daavât, 128)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

📌 "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Subhanallah, Elhamdulillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.

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