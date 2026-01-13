Miraç kandili ne zaman 2026?

3 /10













◾ Miraç hadisenin gerçekleşmesi, Sevgili Peygamberimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olması ve bunun ardından İslam'a yaptığı davetlere rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinden dolayı yeryüzü kendisine dar gelmesiyle başlar.

◾ Allah-u Teâla (CC) hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek hem de karşı karşıya kaldığı güçlüklerin benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi adına İsra gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturur.