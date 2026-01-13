Miraç kandili ne zaman 2026?
Ümmet için kucaklaşma ve buluşma zamanları olan kandil geceleri, bir bayram edasıyla eda edilir. Bircik peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Kudüs'e gittiği oradan da göğe yükseldiği İsra ve Mira. hadisesi İslam tarihindeki en önemli meselelerden biridir. Miraç Kandili bu sene 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Miraç kandili hangi gün? Miraç kandili ne zaman 2026...
🔸 İslam aleminin heyecan ile beklediği maneviyatlı tarihlerden biri de "Miraç kandili"nin olduğu gündür. 2026 Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe akşamına denk gelmekte.
🔸 Dünyanın birçok noktasında Müslümanlar böylesine hikmet yüklü bir günü ve gecesini, ellerinden geldiğince ibadetle ihya etme gayreti içinde olurlar.
◾ Arapça kökenli "miraç" sözcüğü, "yükselmek, yukarı çıkmak" manalarına gelmektedir. Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'de bir gece Rabbimizin daveti üzerine sonsuz kudretinin gösterilmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan yolculuğun ve mucizevî buluşmanın adıdır.
◾ Miraç hadisenin gerçekleşmesi, Sevgili Peygamberimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olması ve bunun ardından İslam'a yaptığı davetlere rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinden dolayı yeryüzü kendisine dar gelmesiyle başlar.
◾ Allah-u Teâla (CC) hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek hem de karşı karşıya kaldığı güçlüklerin benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi adına İsra gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturur.
◾ Aralarında mahiyetini anlayamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz üzere faziletlerle dolu, âlemler ötesi bir mevkide kendisi ile görüşme gerçekleşmiştir.
◾ Miraç'tan dönen Peygamberimiz (SAV), çevresindekilere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde bulunduğu yerdeki birçok kişi alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize inanmamışlardır.
◾ Peygamber Efendimizin (SAV) anlattıklarını işiten yakın arkadaşı Hz. Ebubekir (RA) ise ''eğer O söylediyse doğrudur'' diyerek alemlerin peygamberine olan sadakat ve bağlılığını aşikar bir şekilde belli etmiştir.
◾ İşte bundan ötürüdür ki Miraç hadisesi, biz Müslümanlara "sadakati, teslimiyeti ve bunların ne kadar değerli olduğunu gösteren bir ders" olmuş ve günümüze de bu şekilde aktarılmıştır.