Miraç kandili ne zaman 2025
İslam alemi için oldukça ehemmiyet taşıyan günlerden biri de Miraç kandilidir. Her sene Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ile beklenen kandile sayılı günler kaldı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) İsra ve Miraç hadisesini yaşadığı ve Müslümanlara namazın farz kılındığı Miraç kandili 2025 yılında hangi ayda idrak edilecek? Miraç kandili hangi gün? Miraç kandili ne zaman 2025
🔸 İslam aleminin heyecan ile beklediği maneviyatlı tarihlerden biri de "Miraç kandili"nin olduğu gündür. 2025 Miraç kandili, 26 Ocak Pazar gününe denk gelmektedir.
🔸 Dünyanın birçok noktasında Müslümanlar böylesine hikmet yüklü bir günü ve gecesini, ellerinden geldiğince ibadetle ihya etme gayreti içinde olurlar.
🔸 Arapça kökenli "miraç" sözcüğü, "yükselmek, yukarı çıkmak" manalarına gelmektedir. Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'de bir gece Rabbimizin daveti üzerine sonsuz kudretinin gösterilmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan yolculuğun ve mucizevî buluşmanın adıdır.
🔸 Miraç hadisenin gerçekleşmesi, Sevgili Peygamberimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olması ve bunun ardından İslam'a yaptığı davetlere rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinden dolayı yeryüzü kendisine dar gelmesiyle başlar.
🔸 Allah-u Teâla (CC) hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek hem de karşı karşıya kaldığı güçlüklerin benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi adına İsra gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturur.
🔸 Aralarında mahiyetini anlayamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz üzere faziletlerle dolu, âlemler ötesi bir mevkide kendisi ile görüşme gerçekleşmiştir.
🔸 Miraç'tan dönen Peygamberimiz (SAV), çevresindekilere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde bulunduğu yerdeki birçok kişi alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize inanmamışlardır.
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) anlattıklarını işiten yakın arkadaşı Hz. Ebubekir (RA) ise ''eğer O söylediyse doğrudur'' diyerek alemlerin peygamberine olan sadakat ve bağlılığını aşikar bir şekilde belli etmiştir.
🔸 İşte bundan ötürüdür ki Miraç hadisesi, biz Müslümanlara "sadakati, teslimiyeti ve bunların ne kadar değerli olduğunu gösteren bir ders" olmuş ve günümüze de bu şekilde aktarılmıştır.