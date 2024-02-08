Hz. Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ve Allah katına çıkışını ifade eden mi'rac, receb ayının yirmi yedinci gecesi müslümanlar tarafından kutlanır. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç kandilinde namaz kılınır mı? Miraç kandili gecesi hangi namazlar eda edilmeli? İşte 2024 Miraç Kandili namazı ve diğer merak edilenler.