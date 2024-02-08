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Miraç kandili namazı

Hz. Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ve Allah katına çıkışını ifade eden mi'rac, receb ayının yirmi yedinci gecesi müslümanlar tarafından kutlanır. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç kandilinde namaz kılınır mı? Miraç kandili gecesi hangi namazlar eda edilmeli? İşte 2024 Miraç Kandili namazı ve diğer merak edilenler.

Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:22
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Miraç ne demektir?
Miraç ne demektir?

Miraç ne demektir?

🔶 Miraç kelime manası olarak "yükselmek, yukarı çıkmak" anlamlarına gelir. Miraç Kandili ise, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlanır.

🔶 Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 6 Şubat 2024 tarihine denk gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

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Miraç olayı nasıl gerçekleşti?
Miraç olayı nasıl gerçekleşti?

🔶 Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti: Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.

🔶 Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

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Miraç gecesi namaz kılınır mı?
Miraç gecesi namaz kılınır mı?

🔶 Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

🔶 Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

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Miraç kandili gecesi hangi namaz nasıl kılınır?
Miraç kandili gecesi hangi namaz nasıl kılınır?

🔶 Recep ayının 27. gecesine tekabül eden Miraç Kandili için özel bir namaz yoktur ancak bu gecenini fazileti oldukça fazla olduğu için bu geceyi namaz ve ibadetle geçirmek mühimdir.

🔶 Peygamber Efendimiz (S.A.V) : "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu nedenle Miraç Kandili gecesini namazla geçirmek önemlidir.

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Miraç kandilinde nasıl nafile namaz kılınır?
Miraç kandilinde nasıl nafile namaz kılınır?

🔶 Miraç Kandili'nde 12 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir.

🔶 Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir. Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli. Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır. Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

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