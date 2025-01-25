Miraç kandili duası, Miraç kandili duası nasıl yapılır?
Üç aylar, Müslümanların oldukça kıymetli bir dönemidir. Bilhassa Receb ayında iki tane kandil bulunmakta. Bunlardan ikincisi ise Miraç kandilidir. 2025 yılında Miraç kandili, 26 Pazar günü gecesine tekabül ediyor. Miraç gecesinde yürekten, en içten yapılan dualar fazlasıyla kıymetlidir. Peki, Miraç gecesinde hangi dualar edilmelidir? Sizler için Miraç gecesinde okunacak duaları derledik.
🔸 İslam alemi için mübarek kabul edilen üç ayların içindeyiz. Üç aylar Recep ayı ile başlar ve Şaban ve ardından Ramazan ayı ile sonlanır. Bu aylarda yapılan her ibadet hikmetler ile doludur.
🔸 Üç aylar içinde bulunan Recep ayında, Peygamber Efendimiz (SAV) çok özel hadise yaşamıştır. Bu, İsra olayıdır ve Müslümanlar için kutsal kabul edilmektedir.
🔸 Yaşanan bu hadise, Miraç kandili olarak kutlanmaktadır. Her sene en güzel şekilde ifa edilen bu gün, 2025 yılında da en faziletli şekilde geçirilmelidir.
🔸 2025 Miraç kandili 26 Ocak Pazar gününe denk gelmektedir. Ocak ayında bulunan ve pazar gününe tekabül eden Miraç kandili, Müslüman ülkelerde belli programlar eşliğinde gerçekleştirilir.
🔸 Recep ayı, İslam aleminde haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir rahmet mevsimidir. Rabbimiz (SAV), Recep ayını haram aylardan saymış, Sevgili Peygamberimiz (SAV) de bu aya çok kıymet vermiştir.
🔸 Recep ayında iki kandil gecesi vardır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib kandili ve 27. gecesi ise Miraç kandilidir. Miraç kandili, Müslümanlara 5 vakit namazın emredildiği önemli bir gecedir.
🔸 Böylesine mübarek bir gece, Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadet edip Allah'ı (CC) ve Peygamber'i (SAV) zikrederek geçirilmelidir.
🔸 Miraç gecesinin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle buyurur:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
🔸 Miraç kandilinde yapılması gereken vardır. Bunlar; Kur'an–ı Kerim okumak, Peygamber Efendimize (SAV) salat-u selam getirmek, nafile namazlar kılmak, gelmiş geçmiş günahlarımıza samimi bir şekilde tevbe ve istiğfar etmek, bol bol zikir çekmek, Müslüman kardeşlerimizden helallik almak, küs olanları barıştırmak.
🔸 Saydıklarımızın yanı sıra o hikmetli gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okumak oldukça önemlidir.