Miraç kandili duası, Miraç kandili duası nasıl yapılır?

1 /10 Miraç kandili duası











🔸 İslam alemi için mübarek kabul edilen üç ayların içindeyiz. Üç aylar Recep ayı ile başlar ve Şaban ve ardından Ramazan ayı ile sonlanır. Bu aylarda yapılan her ibadet hikmetler ile doludur.

🔸 Üç aylar içinde bulunan Recep ayında, Peygamber Efendimiz (SAV) çok özel hadise yaşamıştır. Bu, İsra olayıdır ve Müslümanlar için kutsal kabul edilmektedir.