Miraç Kandili hangi sureler okunur? Miraç Kandili zikir ve duaları

🔸 Peygamber Efendimizin (SAV), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yükselerek yaptığı yolculuk sonucu beş vakit namaz farz kılınır ve Allah'a (CC) şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir.

🔸 Böyle mübarek bir gece Müslümanlar tarafından Kur'an okuyarak, ibadet edip Allah'ı (CC) ve Peygamber'i (SAV) zikrederek geçirilir.

🔸 Miraç Gecesi'nin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle demiştir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)