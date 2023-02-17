Miraç Kandili hangi sureler okunur? Miraç Kandili zikir ve duaları
Mübarek üç ayların ilki olan Recep'in 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in (SAV), Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği günü ifade eder. Miraç Kandili gecesinde Müslümanlar, ellerini semaya açarak dua eder, zikir çeker, Kur'an okurlar. Bu noktada, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar merak konusu olmaktadır. Peki, Miraç Kandili zikir ve duaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.02.2023
11:06
🔸 Müslümanlar için mübarek olan
Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç aylar, önemli geceleri ile faziletli zamanlardır. Bu mühim geceler Regaib ile başlar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı ile taçlanır.
🔸 Mübarek gecelerden biri olan
Miraç Kandili, Recep ayının 27. akşamında idrak edilir.
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Miraç Gecesi 2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor.
🔸 Miraç, sözlükte
"yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki uruc kökünden türer ve "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" manasına gelmektedir. Terim olarak, Hz. Peygamber'in (SAV), göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışını ifade eder.
🔸 İslami kaynaklara bakıldığında Miraç hadisesi, iki safhada meydana gelmiştir. İlki olan Resul-i Ekrem'in (SAV) bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuğa
İsra, ikinci olarak göğe yükselmesine Miraç denilmiştir.
🔸 Gece yürümek, gece yolculuğu yapmak anlamına gelen
seyr kelimesinin kökünden türeyen İsra, Hz. Peygamber'in (SAV), Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya geceleyin yaptığı seyahati ifade etmektedir.
Miraç Gecesi'nde nelere dikkat edilmeli?
MİRAÇ KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİR?
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yükselerek yaptığı yolculuk sonucu beş vakit namaz farz kılınır ve Allah'a (CC) şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir.
🔸 Böyle mübarek bir gece Müslümanlar tarafından
Kur'an okuyarak, ibadet edip Allah'ı (CC) ve Peygamber'i (SAV) zikrederek geçirilir.
🔸 Miraç Gecesi'nin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle demiştir:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
🔸 Üç aylar, kandil geceleri gibi özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teala'ya yönelmeleri tavsiye edilir.
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Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili'nde eller semaya yükselir ve ibadetler gerçekleştirilerek beş vakit namazın farz kılındığı mübarek gece ihya edilir.
Miraç Kandili orucu
🔸 Miraç Kandili'nde gerçekleştirilmesi gereken belirli bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile ibadetlerle günün geçirilmesi tavsiye edilir.
Nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek ve dua ederek tövbe etmek bu mübarek gecede yapılabilecek ibadet çeşitlerindendir.
🔸 Hayatımızın her anında yapabileceğimiz ve özellikle mübarek geceleri en güzel şekli ile eda etmek için çekebileceğimiz zikirler vardır. Bu ibadeti gerçekleştirmek farz değildir ancak yapılması daha faziletli olacaktır.
🔸 Miraç Gecesi'nde çekilebilecek zikirlerden biri
salavat getirmektir.
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"Âllâhümme salli alâ Muhammed"
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"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
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Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.