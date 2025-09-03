Mevlid Kandili'nde neler yapılır?
2025 Mevlid Kandili, Çarşamba gününe tekabül ediyor. Mübarek günlerden biri olan bu tarih, Müslümanların Allah Teala'ya selim bir kalp ile yöneldikleri rahmet dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, böylesine özel bir günde hangi ibadetler yapılmalı? Sizler için Mevlid Kandili'ni en güzel nasıl geçirebilirsiniz araştırdık.
🔸 Müslüman alemi için fazlasıyla ehemmiyet içeren Mevlid Kandili, Eylül ayında idrak ediliyor. İslam dünyası, yılın son
kandilini; ibadetler ve dualarla mübarek geceyi geçirecek..
🔸 Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba tarihinde gerçekleşiyor.
KUR'AN-I KERİM OKUMAK
🔸 Kur'an-ı Kerim okumak tarihin her döneminde Müslümanların tercih ettikleri bir ibadet olmuştur. Kandil gecelerinde müminler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile kalplerini temizleme gayreti içinde olurlar.
🔸 Resulullah (SAV) buyurdu: "Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
(Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16)
ZİKİR ÇEKMEK
🔸 Allah Teala'yı zikretmek en büyük ibadetlerden birisidir. Rabbimizin isimlerinin zikri kalbimizi temizler ve bizi manen arındırır. Zikir hakkında pek çok ayeti kerime bulunduğu gibi hadisler de mevcuttur.
🔸 Resulullah (SAV) buyurdu: "Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir."
(Buhârî, Daavât 66)
TEVBE ETMEK
🔸 Allah'a (CC) ulaşan yolların anahtarı tövbe kavramıdır. Tövbe kulun Hak Teala'ya isyandan vazgeçip bu kutlu yolda kendi yolculuğunu başlatmasıdır. Kişi vakit gözetmeksizin her zaman tevbe-istiğfar edebilir.
🔸 Ama mübarek zamanlarda tevbe ve istiğfar etmek çok önemli ve bereketli bir fiildir. İnsan, yaşamında bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah olarak nitelendirilebilecek türden davranış ve tutumlar sergileyebilir.
SADAKA VERMEK
🔸 Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan fiillerden birisi de sadaka vermektir. Kandil gecelerinde Müslümanlar mallarınızdan daha fazla tasadduk ederek bağışlanma dilerler.
🔸 Resulullah (SAV) buyurdu: "Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun."
(Buhârî, Edeb, 34)