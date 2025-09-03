Mevlid Kandili'nde neler yapılır?

2 /10













KUR'AN-I KERİM OKUMAK

🔸 Kur'an-ı Kerim okumak tarihin her döneminde Müslümanların tercih ettikleri bir ibadet olmuştur. Kandil gecelerinde müminler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile kalplerini temizleme gayreti içinde olurlar.

🔸 Resulullah (SAV) buyurdu: "Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."

(Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16)