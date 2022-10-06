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Mevlid Kandili aşırlar ve dualar

Alemlere Rahmet olan Efendimizin (SAV) doğumu vesilesiyle ibadethanelerde idrak edilen mübarek Mevlid Kandili kutlu bir zaman dilimini ifade eder. Mevlid Kandili'ne has bir ibadet olmaması sebebiyle olağan ibadetler bu gece boyunca gerçekleştirilir. Kur'an-ı Kerim'i okumak da bu Mevlid Kandili'nde en çok gerçekleştirilen eylemlerden birisidir. Sizler için Mevlid Kandili'nde ne okunur, Mevlid Kandil'inde okunacak ayetler nedir, Kandil gecesi Kur'an okunur mu gibi suallerin cevabı olarak Mevlid Kandili'nde okuyabileceğiniz aşırları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 06.10.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 18:19
  • 1
  • 21

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."

Bakara 183 – 186. Ayetler

Aşr-ı Şerifi dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

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"Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik."

Ahzab suresi 45-46

Ahzab suresi 38-48. Ayetleri okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Efendimizin (SAV) doğduğu gece meydana gelen mucizeleri okumak için tıklayın

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"Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir."

Al-i İmran Suresi 144 -148. Ayetler

Aşr-ı Şerifi dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

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"Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez."

A'râf suresi 55

A'râf suresi 54-57. ayetleri okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Öğrenmek için tıklayın

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"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır."

Tahrim Suresi 6 – 8. Ayetler

Aşr-ı Şerifi dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

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