Mevlid Kandili aşırlar ve dualar

Alemlere Rahmet olan Efendimizin (SAV) doğumu vesilesiyle ibadethanelerde idrak edilen mübarek Mevlid Kandili kutlu bir zaman dilimini ifade eder. Mevlid Kandili'ne has bir ibadet olmaması sebebiyle olağan ibadetler bu gece boyunca gerçekleştirilir. Kur'an-ı Kerim'i okumak da bu Mevlid Kandili'nde en çok gerçekleştirilen eylemlerden birisidir. Sizler için Mevlid Kandili'nde ne okunur, Mevlid Kandil'inde okunacak ayetler nedir, Kandil gecesi Kur'an okunur mu gibi suallerin cevabı olarak Mevlid Kandili'nde okuyabileceğiniz aşırları bir araya getirdik.