Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid kandili ibadetleri...
Her şeyden önce bir insanoğlu olarak bilerek ya da bilmeyerek türlü günahlar işliyoruz. Kandil geceleri gibi İslam alemi için mahiyeti büyük olan geceler, Allah'tan bağışlanma dilemek için müstesna olan zaman dilimlerinden biridir. Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili de tövbe etmemiz, Allah'tan yardım dilememiz için bulunmaz bir nimettir. Peki, Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacaklar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte her kandil gecesinde
yapılması gereken ibadetler...
Giriş Tarihi: 14.10.2021
12:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
12:53
MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?
Her şeyden önce bir insanoğlu olarak bilerek ya da bilmeyerek türlü günahlar işliyoruz. Kandil geceleri gibi İslam alemi için mahiyeti büyük olan geceler, Allah'tan bağışlanma dilemek için müstesna olan zaman dilimlerinden biridir. Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili de tövbe etmemiz, Allah'tan yardım dilememiz için bulunmaz bir nimettir. Peki, Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacaklar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? İşte her kandil gecesinde
yapılması gereken ibadetler...
◾ Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyayı şereflendirdiği gündür.
◾ Peygamberimiz (sav), Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir.
◾ Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak
Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir.
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Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.
İşte, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler…
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAKLAR
◾ Mevlid kandilini hakkıyla ihya edebilmek, bu mübarek günün feyzinden yararlanabilmek Müslümanlar için çok önemlidir.
◾ Mevlid Kandili'nde mutlaka şu görevleri yerine getirmelisiniz şeklinde yani farz olarak kılınmış bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi bu mübarek günde de bol bol dua edebilir, şükredebilir, tövbe edebilir, Kur'an okuyabilir, Efendimize (sav) sevginizi
canıgönülden sunabilirsiniz.
◾ Bunlar farz olarak kılınmasa da Müslümanlar olarak bu ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirirsek sevabı çok büyüktür.
◾ Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de
samimi olmak şartıyla...
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
◾ Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
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Allah hepimize elinden geleni yapan Müslümanlar olarak rahmetini nasip edecektir inşallah.
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Her dua ile her tövbe ile ektiklerimizi biçeceğimizi de unutmamamız gerekiyor.
◾ Çünkü biz insanoğlu olarak; aldığımızı çoğaltıyoruz, aldıklarımız bizim kabımızı dolduruyor. Kabımızı doğru, iyi ve hayırlı şeylerle doldurmak bizim elimizde...
Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.
◾ Peygamber Efendimiz (sav), İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
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Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğu ile ilgili herhangi bir delil yoktur. Ancak Mevlid Kandili'nde ya da ertesi gün oruç tutmakta bir sakınca da yoktur. Nafile bir ibadet olarak Mevlid Kandili'nde oruç ibadeti eda edilebilir.
◾ Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenlerin "Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için oruç tutmaya" şeklinde niyet etmeleri gerekir. Eğer Ramazan ayında tutmadığı günler varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya" diye şeklinde niyet edilir.
Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili okunacak dualar…