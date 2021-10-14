Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid kandili ibadetleri...

◾ Mevlid kandilini hakkıyla ihya edebilmek, bu mübarek günün feyzinden yararlanabilmek Müslümanlar için çok önemlidir.

◾ Mevlid Kandili'nde mutlaka şu görevleri yerine getirmelisiniz şeklinde yani farz olarak kılınmış bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi bu mübarek günde de bol bol dua edebilir, şükredebilir, tövbe edebilir, Kur'an okuyabilir, Efendimize (sav) sevginizi canıgönülden sunabilirsiniz.

◾ Bunlar farz olarak kılınmasa da Müslümanlar olarak bu ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirirsek sevabı çok büyüktür.

◾ Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de samimi olmak şartıyla...